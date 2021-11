Nakon što je Argentinac Lionel Messi sinoć osvojio Zlatnu loptu sedmi put u karijeri, krenuli su brojni komentari. Javljaju se bivši i sadašnji igrači, treneri, legende, novinari i analitičari.

Jedan od njih je i legendarni napadač Barcelone i (povremeni desni bek) Intera, Kamerunac Samuel Eto'o koji je opravdao Messijevu titulu, sedmu u bogatoj karijeri.

"Takve nagrade ovise o mišljenjima. Mnogi misle da je trebalo završiti drugačije. Za mene je pošteno da je Leo osvojio nagradu jer je on najbolji igrač na svijetu. Imam privilegiju jer mi je on prijatelj. Neka kažu da nisam objektivan, ali Leo zaslužuje sve najbolje u ovom svijetu i sretan sam zbog njega", rekao je Eto'o u razgovoru za španjolski list AS.

Mbappe je prirodni nasljednik

No svima je jasno da se Messijevo vrijeme bliži kraju. Prema mišljenju legendarnog Kamerunca, nema brige jer je nogomet u sigurnim nogama. On smatra da će Kyilan Mbappe biti nasljednik Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

"Mbappe je tu i on dolazi u vrijeme kad su bogovi nogometa Messi i Ronaldo u zalasku svojih karijera. Nadam se da će Mbappe vladati nogometom narednih 10-15 godina. On ima sve što mu treba da bi bio poseban igrač kojeg nogomet treba nakon ove dvojice velikana“, rekao je, između ostalog, Eto'o.