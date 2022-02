Legenda Hajduka Ivan Gudelj jednom je izjavom izazvao burnu reakciju nekadašnje zvijezde Dinama i bivšeg hrvatskog reprezentativca Sammira. Gudelj je u razgovoru za SN pričao o Marku Livaji za kojeg je imao samo birane riječi, ali i jednu primjedbu.

"Takvi igrači su uzori mladima i ne mogu shvatiti da se idoli tetoviraju. Živimo u demokraciji pa svatko ima na to pravo, međutim, kad bih mogao, ja bih to nogometašima zabranio. I tetovaže, i naušnice, i piercing. Govorimo o sportašu koji se odriče, kojem je bez rada uzaludan talent. Ne mislim tu na Livaju osobno nego općenito. Ja, koji sam prošao hepatitis, znam kakva je to bolest, a s tetovažama i piercingom možeš se zaraziti. Ukinuo bih i brojeve do 99, svi bi imali od jedan do jedanaest, kao što bih stopirao i kopačke u raznim bojama", rekao je Gudelj.

Dio te izjave završio je na jednoj Instagram stranici te je na nju reagirao Sammir. Bio je bez dlake na jeziku.

"Ajde ne seri….", poručio je Brazilac čije je tijelo prepuno tetovaža. Očekivano nakon toga zaredali su komentari na njegov račun.