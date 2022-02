Iako nikada nije igrao u Prvoj HNL, Ivan Rakitić odabrao je hrvatsku umjesto švicarske reprezentacije i godinama je bio jedan od ključnih ljudi naše reprezentacije.

Njegov otac Luka imao je veliku želju da Ivan zaigra za Hrvatsku i odluka svakako nije bila pogrešna jer je upravo u tom dresu doživio neke od najljepših trenutaka. Rakitić je kasnije ostvario veliku i trofejnu karijeru u Barceloni, a sada proživljava novu mladost u svom nekadašnjem klubu, Sevilli, gdje je ujedno i kapetan te jedan od ključnih igrača.

Međutim, mnogi se pitaju hoće li Rakitić na kraju ipak karijeru završiti u Hrvatskoj, u ligi u kojoj nikada nije igrao. Rakitić je na neki način povezan s dvama hrvatskim klubovima. Otac mu je navijač Dinama, što nam je otkrio on sam u ekskluzivnom intervjuu, a njegov je vjenčani kum veliki navijač Hajduka, tako da gaji određene osjećaje i prema Splitu.

Vraća li se u Hajduk?

Na upit naše novinarke Nike Aurore Ključarić o tome razmatra li možda o tome da karijeru završi na Poljudu, Rakitić je ponudio vrlo zanimljiv odgovor. "Vrijeme će sve pokazati svoje. Ali sigurno je jako lijepo vidjeti put kojim ide Hajduk, vidi se da je to dobro organiziran klub i sve to ide jedno uz drugo. Nije slučajno da se igrači kao Livaja, Kalinić i Subašić mogu vratiti i jako je lijepo to vidjeti", rekao je Rakitić i zatim potvrdio odakle povezanost s Hajdukom.

"Svi znaju koliko pratim Hajduk. Moj vjenčani kum je veliki navijač Hajduka i za mene je Split nešto posebno", rekao nam je Rakitić.