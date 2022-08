Nikola Vlašić prošlog je ljeta u velikom transferu preselio iz CSKA Moskve u engleski West Ham. Londonski klub je iskeširao 30 milijuna eura za usluge hrvatskog reprezentativca, ali Niksi nije imao sezonu za pamćenje.

Ne može se reći da nije dobivao prilike, odigrao je 31 utakmicu u svim natjecanjima, ali je uspio upisati svega jedan pogodak i podijeliti dvije asistencije. Bilo je jasno da David Moyes nema strpljenja čekati Vatrenog jer je West Ham igrao dobru sezonu te se sve više počelo pričati o njegovom odlasku. Spominjalo se nekoliko klubova, ali najčešće je to bio - Torino.

Talijanski klub vodi hrvatski trener, Ivan Jurić, koji bi očito volio oživjeti karijeru 24-godišnjaka. Čini se kako se to upravo i dogodilo, a sve javljaju dobro upućeni Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio.

Čeka se službena potvrda

Naime, popularni Talijan piše kako su se čelnici Torina sastali s kampom hrvatskog reprezentativca, dok je Di Marzio prvi otkrio kako je u pitanju jednogodišnja posudba uz mogućnost otkupa ugovora za 15 milijuna eura, dakle, duplo manja cifra od one za koju je stigao u West Ham.

Talijanski klub bi trebao preuzeti veći dio Vlašićeve plaće, točnije 2,5 milijuna od četiri, koliko mu je jamčio engleski velikan. Nicolo Schira pak javlja kako će Vlašić potpisati ugovor 1+4, odnosno da će nakon prve sezone na posudbi potpisati na četiri godine, točnije do 2027. godine.

Jurić navodno već ima i mjesto u momčadi za Vlašića. On bi trebao zamijeniti Josipa Brekala, koji se vratio u Wolfsburg, što znači da bi igrao kao lijevi krilni napadač u 3-4-3 formaciji te kao desetka u 3-4-1-2 sustavu.

Trebao bi to biti dobar potez za Vlašića. Igrat će u jakoj ligi, a vodit će ga Jurić koji je prošle sezone davao puno prilika Brekalu i Marku Pjaci koji su igrali kod njega na posudbi. Dođe li do transfera, bit će to Vlašićev peti klub u karijeri nakon Hajduka, Evertona, CSKA Moskve i West Hama.