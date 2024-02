Mladen Krstajić. bivši igrač Ivana Rakitića iz Schalkea i izbornik Srbije na Svjetskom prvenstvu 2018. u Francuskoj, dao je veliki intervju za Kurir. U njemu se, između ostalog, prisjetio vremena koje je proveo s bivšim Vatrenim u Bundesligi.

"Bio sam mu kao stariji brat, došao je dvije godine poslije mene iz Basela. Bio je mlad, imao je 19 godina. Odrastao je u Švicarskoj, uzeo njihovu kulturu, ali ima naš mentalitet. Voli druženje, našu glazbu. Običan dečko koji je napravio svjetsku karijeru. On je jednostavan, prirodan, ako može pomoći, napravit će to. Upoznao sam mu cijelu obitelj, to je sve proizašlo iz kuće".

Krstajić i Rakitić su jednom prilikom završili na naslovnici poznatog njemačkog tabloida Bilda kada su otišli u disko klub na koncert srpskog folk pjevača Mile Kitića.

"Bilo je to poslije utakmice sa Stuttgartom, a u srijedu smo trebali igrati protiv Rosenborga za prolaz dalje u ligi prvaka. Tu subotu Rakitić i ja odemo na koncert Mile Kitića u Duisburg, a u dva ujutro sam vidio da nas je netko fotografirao, Rakitić mi govori da umišljam, ali dobro".

'Čim sam vidio da direktor zove...'

"Sutradan dođemo na trening, odradimo sve, nitko nas ne dira, a novinari poslije na konferenciji pitaju direktora – gdje su vam bili igrači, a on odgovori kod kuće i dodatno poruči - 'Ako je netko izašao vani, bit će kažnjen'. Novinari su mu pokazali dokaz, naslovnicu Bilda, a kad sam došao kući zvonio mi je telefon. Čim sam vidio da je direktor, znao sam koliko je sati.

Nas je netko od naših ljudi slikao i od Bilda uzeo nekoliko stotina eura. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka nismo igrali ni ja, ni Rakitić. Bili smo kažnjeni i ostali smo bez ozbiljne premije, ali dobra je stvar što smo prošli dalje", prisjetio je Krstajić.

