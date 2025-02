Kulenović odlazi s Maksimira? Rusi ozbiljno zagrizli, Dinamo bi mogao biti u problemima

Dinamov napadač Sandro Kulenović mogao bi preseliti iz Maksimira, a njegov bi novi klub trebao biti Lokomotiv Moskva. Vijest je to koju je plasirao Germanijak, a o interesu bivšeg kluba Vedrana Ćorluke za hrvatskog napadača potvrdili su i ruski mediji.

Zimski prijelazni rok zatvoren je za većinu Europe, ali ne i za hrvatsku i rusku nogometnu ligu. Germanijak navodi kako su Rusi zagrizli ozbiljno za Kulenovića te da su kontaktirali već Maksimir. Kule ima već 15 golova za Plave i najbolji je Dinamov strijelac ove sezone zbog čega je i zapeo za oko Moskovljanima.

Teško je zamisliti da bi toliko dinamovac poput Kulenovića, koji gine za svoj dres svoga voljenoga kluba, preselio igdje van Maksimira, no Sandro mora gledati i na svoju karijeru. Wilfried Kanga zakomplicirao je status Kulenovića, a Kule bi mogao totalno pasti u drugi plan povratkom Petkovića.

Naravno Dinamo sada nije u stanju prodavati Kulenovića jer se stvar s Petkovićevim oporavkom zakomplicirala. Odlaskom Sandra u Rusiju Plavi bi ostali samo na jednome napadaču, no gdje ima dima ima i vatre. Ako bi i Kule otišao ruski mediji procjenjuju da bi Moskovljani za njega platili oko 4 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vremena je malo, Rusi imaju još nešto manje od dva tjedna, a bez obzira na to što bi Dinamo novčano profitirao bio bi to veliki udarac za Dinamo jer Kule je Plavima trenutno iznimno potreban bez obzira na to što je malo utihnuo sa svojim golovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Najomiljeniji stranac u Hrvatskoj: Kako se Dagur Sigurdsson zaljubio u našu zemlju

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa