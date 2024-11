Amorimova želja bila je ostati do kraja sezone, United nije pristao

Jučer je potvrđeno ono što je bilo izgledno od ponedjeljka kada je Erik ten Hag smjenjen s mjesta glavnog trenera Manchester Uniteda. Ruben Amorim, dosadašnji trener Sportinga preselit će na Teatar snova.

Amorim će službeno u Manchester stići 11. ovog mjeseca, a prvu utakmicu s klupe Uniteda vodit će protiv Ipswicha nakon reprezentativne stanke 24.11. Međutim, da se pitalo samog Amorima on bi u United stigao puno kasnije. Amorimu je ovo trebala biti posljednja sezona u Sportingu, a kako navodi engleski Mirror, njegova je želja bila odraditi ovu sezonu do kraja u Sportingu pa se onda zaputiti u Englesku, ali to nije bilo moguće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sezona je počela i počela je vrlo dobru. United je došao, platio klauzulu, a predsjednik je branio svoje interese. Nikad nisam ni o čemu razgovarao s predsjednikom. Jedino što sam tražio je da odem na kraju sezone, a oni su mi rekli da to nije moguće, sad ili nikad", kazao je portuglaski stručnjak koji je bio vidno emotivan na posljednjoj Sportingovoj utakmici protiv Estrele jučer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Alen Peternac našoj Donni Diani Prćić: 'Dinamo u Bratislavu ide po pobjedu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa