U Dinamu traje 'rat' dvije struje, one koju predvodi Zdravko Mamić, te one Krešimira Antolića.

Član Nadzornog odbora Miroslav Rožić morao je na konferenciji za medije između ostalog odgovarati na pitanje zašto se nisu oglasili prije negoli je to učinio Zdravko Mamić 23. prosinca iz Mostara.

"Vi možete istjerati Zdravka Mamića iz Dinama, ali ne i Dinamo iz Zdravka Mamić. On je istjeran iz Dinama, a Dinamo iz njega neće biti dok je živ. U konačnoj liniji potpuno mi je svejedno što će reći. On je je tvorac ovog Dinama i on se nalazi tamo gdje je", rekao je Rožić.

Novi stadion?

"Što se stadiona tiče, jamčim vam svojim životom da ne postoji u Dinamu čovjek koji nije spreman učiniti sve u razogvorima i pregovorima s bilo kime da se izgradi novi stadion."