Rooney otkrio s kim bi od današnjih igrača volio zaigrati. Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Legendarni igrač Manchester Uniteda i jedan od najboljih engleskih nogometaša svih vremena, Wayne Rooney, nedavno je sudjelovao u popularnom internetskom izazovu brzopoteznih pitanja.

U izazovu je odgovorio na pitanje tko mu je najdraži igrač, s kim bi volio igrati, tko mu je bio najteži suparnik i još nekoliko informacija. Tako je Rooney za najtežeg suparnika naveo kolegu iz reprezentacije Johna Terryja, dok je za najteže gostovanje naveo ono na Anfieldu. Kao igrača s kojim bi volio da je mogao igrati naveo je Erlinga Haalanda iz gradskog rivala, dok je za najpodcjenjenijeg igrača s kojim je igrao naveo Park Ji-sunga. Za kraj je otkrio i kako mu je najbolji prijatelj u nogometu Darren Fletcher, dok mu je najdraži suigrač bio Argentinac Carlos Tevez, s kojim je Rooney teren dijelio u 61 utakmici. Međusobno su si namjestili deset golova.

Za najdražu uspomenu Rooney je naveo titulu iz sezone 2006./07., kada je Manchester United postao prvak Engleske s 89 bodova.

