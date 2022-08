Nekada najbolji igrač svijeta, a danas najpopularniji nogometaš, dobio je novu, tešku, šamarčinu. Naime, Hans-Joakim Vacke, izvršni direktor dortmundske Borussije, odagnao je mogućnost da će portugalska nogometna super zvijezda Cristiano Ronaldo doći u klub iz Dortmunda.

Njemački Bild i britanski Sky Sport posljednjih su se dana raspisali kako se Cristiano Ronaldo sam nudi dortmundskoj Borussiji, nakon što je već određeno vrijeme nezadovoljan u svom klubu, Manchester Unitedu, kao i da su čelnici njemačkog kluba spremni na veliki transfer. No, jedan od vodećih ljudi Borussije demantirao je takvo što.

Nova odbijenica

"Ideja o dolasku Cristiana Ronalda u naš klub je šarmantna. Osobno obožavam ga kao igrača, no morate znati da baš nikakav kontakt po tom pitanju ne postoji. To znači da možete zaboraviti na taj transfer“, rekao je Vacke.

Premda se posljednjih mjeseci puno pričalo o mogućem odlasku Portugalca s Old Trafforda njegov trener Erik ten Hag tvrdi suprotno.

"Ne znam iz kojeg je razloga Ronaldo u stalnom fokusu medija i to u kontekstu odlaska. On je čvrsto u našim planovima za ovu sezonu i to je sve što mogu reći“, izjavio je trener trenutačno posljednje momčadi na ljestvici engleske Premier lige.