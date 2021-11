Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo, napao je urednika uglednog France Footballa, Pascala Ferra, jer je ovaj uoči dodjele Zlatne lopte dao je jednu poprilično kontroverznu izjavu na račun nekada najboljeg igrača svijeta.

Ferre je izjavio kako Ronaldo želi završiti karijeru s više osvojenih Zlatnih lopti od Lionela Messija. Messi ih ima šest, a Ronaldo pet.

"Ronaldo ima samo jednu ambiciju, a to je da se oprosti s više osvojenih nagrada Ballon d'Ora od Messija. To znam jer mi je rekao", izjavio je Ferre, ali je ubrzo dobio brutalan odgovor Ronlada.

Portugalac je putem Instagrama poslao poruku i demantirao urednika France Footballa.

"Pascal Ferre je lagao. Koristio je moje ime kako bi promovirao sebe i list za koji radi. Neprihvatljivo je da osoba odgovorna za dodjelu tako prestižne nagrade može lagati na ovaj način, s apsolutnim nepoštivanjem nekoga tko je uvijek poštivao France Football i Zlatnu loptu. I danas je opet lagao, opravdavajući moj izostanak s gala večere navodnom karantenom, koja ne postoji.

Uvijek želim čestitati onima koji pobjeđuju, u okviru sportskog duha i fair-playa kojim se u karijeri vodim od početaka, i to činim jer nikad nisam ni protiv koga. Uvijek pobjeđujem za sebe i za klubove koje predstavljam. Pobjeđujem za sebe i za one koji me vole. Ne pobjeđujem ni protiv koga.

Najveća ambicija moje karijere je osvajanje državnih i međunarodnih naslova za klubove koje predstavljam i za svoju reprezentaciju. Najveća ambicija moje karijere je biti dobar primjer svima koji jesu ili žele biti profesionalni nogometaši. Najveća ambicija moje karijere je ostaviti svoje ime zapisano zlatnim slovima u povijesti svjetskog nogometa.

Na kraju ću reći da je moj fokus već na sljedećoj utakmici Manchester Uniteda i na svemu što, zajedno sa svojim suigračima i našim navijačima, još možemo ostvariti. Ostalo? Ostalo je samo ostalo", napisao je Ronaldo.