Nekada najbolji igrač svijeta, a danas najpopularniji nogometaš, Cristiano Ronaldo (37), ispitan je prošloga tjedna u policiji zbog incidenta koji se dogodio proljetos nakon meča Manchester Uniteda i Evertona na Goodison parku.

Policija je prošle srijede potvrdila da je Ronaldo ispitan. "Možemo potvrditi da je 37-godišnjak dobrovoljno i pod nadzorom prisustvovao ispitivanju zbog navodnog napada i počinjenja štete", stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Ronalda je nakon utakmice pokušao zaustaviti autistični dječak Jacob Harding (14) kako bi se slikao s njime, a Cristiano ga je udario po ruci i izbio mu mobitel. Dječakova majka Sarah Kelly kazala je kako je njezinom dječaku "uništena" prva utakmica na kojoj je bio, a pokazala je i gdje ga je udario, te kako mu je uništio mobitel. Ispričala je kako je njezin sin snimao sve igrače Uniteda i kako je jedino Ronaldo ružno reagirao.

Bahata reakcija

"Spustio je telefon da vidi što se dogodilo, čak nije ni govorio. Ronaldo je onda prošao pored njega u groznom raspoloženju i izbacio telefon iz ruke mog sina i nastavio hodati", rekla je Kelly.

Ronaldo je prvo vrlo bahato reagirao na društvenim mrežama. "Nikad nije lako nositi se s emocijom u teškim trenucima poput ovog. Ipak, uvijek moramo imati poštovanja, strpljenja i biti uzor mladim ljudima koji vole nogomet", napisao je ranije Ronaldo.

No, sada je dječakova majka engleskim medijima otkrila što se događalo u pozadini i kako je izgledao njezin kontakt s Cristianom i njegovim PR timom. Ronaldo joj je telefonom rekao da će se na sudu boriti s njom u svakom pravnom slučaju koji pokrene. Sarah tvrdi kako Ronaldo nije ponudio čak niti zamjenu razbijenog telefona i tvrdi da su ona i njezin sin na meti velikog broja ljudi koji pokušavaju upravo njih okriviti za incident.

Pokušao ju zastrašiti

Sarah planira pokrenuti pravni postupak protiv Ronalda, a opisala je kako su tekli razgovor s Ronaldom na tu temu. Prvo ju je, kako kaže, nazvao njegov PR-ovac i ponudio joj da se nađe s Cristianom. Nakon što je ona to odbila, krenulo je svojevrsno zastrašivanje.

"Znate li vi tko je Ronaldo", pitao ju je PR-ovac na što mu je ona uznemireno odgovorila: "Rekla sam mu: Naravno da znam, ali odgovor je ne. Zatim sam poklopila slušalicu, tresla se i plakala, osjećala sam se zastrašeno. Kako se usuđuje to raditi", otkrila je majka.

Kazala je zatim kako ju je taj isti čovjek po imenu Sergio nazvao dva dana kasnije i rekao kako Ronaldo želi osobno razgovarati s njom. Ronaldo je zatim nazvao i majka ga je opisala kao "najarogantniju osobu koju je ikad upoznala".

"Telefon je opet zazvonio i javio se Ronaldo: 'Zdravo ovdje Cristiano Ronaldo'. Rekao je tako i pitao me želim li sići i upoznati njegovu obitelj. Uvjeravao me da on nije loš otac, a rekla sam mu onda da nikada nisam niti rekla da je loš tata. Ronaldo mi je zatim rekao kako je imao teško djetinjstvo i kako je izgubio oca, a na to sam mu rekla da mnogi ljudi imaju tužnu priču", ispričala je majka dječaka.

Otkrila je zatim kako Ronaldo niti u jednom trenutku Jacoba nije nazvao imenom već ga je cijelo vrijeme nazivao "dječakom". "Znam da dječak ima problema", rekao je navodno Ronaldo, na što mu je majka odgovorila, "Ne, nema on problema, on ima invaliditet, a ti si taj koji ima problem".

'Napravili su od nas kriminalce'

Ronaldo joj je zatim uzvratio isprikom i pokušao se nespretno opravdati. "Žao mi je, ali nisam učinio ništa tako loše", navodno je kazao Ronaldo, a majka uvjerava da je rekao i da "nikoga nije udario nogom niti je ubio".

"To je zapalilo vatru u meni, srce mi je lupalo i rekla sam mu: 'Znači, udario si mog sina po ruci i napravio modrice, ali nisi ozlijedio nikoga'? Rekao je da ne želi to u medijima ili tisku i na sudu. Rekao je da ima dobar pravni tim, da će pobijediti i borit će se sa mnom do kraja. Rekao je da zna igrati s medijima", priča dječakova majka.

"On me natjerao da se preispitujem, kao da smo učinili nešto loše. Bila sam u bujici suza. Osjećala sam se zastrašeno i bijesno jer je dobio moj broj. Apsolutno sam zgrožena što se izvukao s ovim. Nije čak ni zamijenio razbijeni telefon mog sina. U međuvremenu su neki ljudi od mog života napravili pakao. Mnogi navijači Manchester Uniteda rekli su da je moj sin vjerojatno ukrao telefon. Bilo je odvratno. Moj dječak ima zlatno srce. Bojim se izaći iz kuće, uvijek gledam preko ramena. Nas su napravili kriminalcima, a Ronalda prikazali kao nevinu žrtvu", izjavila je ogorčena majka i najavila sudski postupak.

"Želim vidjeti pravdu jer je nije bilo. Želim da odgovara za ono što je učinio. Jedini način da dođemo do pravde je da se nastavimo boriti", rekla je majka i otkrila kako je vjerojatno Manchester United dao Ronaldu njezin broj. "Prijavila sam to policiji, ali čini se da nisu ništa poduzeli u vezi s tim", navela je.