Ronaldo opet ostao kratak: Momčad Marcela Brozovića povela u finalu, Mitrović preokrenuo utakmicu

Nogometaši Al Nassra doživjeli su poraz od Al Hilala u finalu saudijskog Superkupa. Momčad Marcela Brozovića bolje je krenula u susret i povela pred sam kraj prvoga poluvremena. Za vodstvo u 44. minuti pobrinuo se tko drugi nego Cristiano Ronaldo.

No onda je drugo poluvrijeme pripalo Al-Hilalu. Posebno raspoložen bio je Aleksandar Mitrović koji je najprije asistirao u 55. minuti za 1-1 Sergeju Milinkoviću Saviću, a zatim zabio dva gola u 63. i 69. za potpuni preokret. Točku na i stavio je Malcom golom u 72. za potpuni raspad Ronalda i ekipe.

Novi je to šok za Portugalca koji je vječno gladan trofeja. Ronaldo je najbolji igrač lige, no prošle sezone nije došao do trofeja. Nadao se kako će ove godine biti druga priča, no morat će još pričekati. Marcelo Brozović nije konkurirao u sastavu.

