Legendarni Brazilac Ronaldinho jedan je od najboljih i najomiljenijih nogometaša u povijesti.

Najsjajnije trenutke karijere proveo je u španjolskom gigantu Barceloni, gdje je bio nezaustavljiv i 2005. godine je zasluženo proglašen najboljim igračem svijeta.

Nakon što je 2006. s Barcom osvojio španjolsko prvenstvo, Superkup i ligu prvaka, a nakon te sjajne sezone. Osvojio je s reprezentacijom naslov svjetskog prvaka te je imao gotovo sve trofeje koje je mogao i već se tada činilo kako se zasitio svega.

Nakon te sezone počeli su problemi s njegovim izlascima, Ronaldinho je čak znao dolaziti i pijan na trening pa ga je trener Pep Guardiola čim je došao na klupu odmah otpisao.

'Svaki put bi našao razlog za to'

Iz Barcelone je otišao u talijanski Milan i tamo proveo nekoliko sezona, a i tamo je nastavio živjeti istim stilom.

"Ako pobijedimo, izgubimo ili on odigra dobro ili loše mu nije bilo važno. Svaki put bi našao razlog da otiđe u noćni provod i ostaje do ranih jutarnjih sati. Stvarno smo ga voljeli u Milanu, ali on je takvim ponašanjem naštetio samo sebi i svojoj karijeri", ispričao je jednom legendarni Talijan Paolo Maldini.

Nakon Milana, Ronaldinho se odlučio vratiti u Brazil i karijeru je nastavio u Flamengu.

A sada je postalo jasnije zašto je odabrao baš tu momčad - zbog jedne posebne klauzule u svom ugovoru.

Ronaldinho je, naime, u ugovoru imao klauzulu po kojoj smije najmanje dva puta tjedno otići u noćni provod i vani biti do ranih jutarnjih sati

Nakon Flamenga, još je igrao za Atletico Mineiro, meksički Quertarar i Fluminense, a karijeru je završio u siječnju 2018.