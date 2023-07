Iz dana u dan, maltene iz sata u sat mijenjaju se vijesti o Marcelu Brozoviću, a najnovija glasi - pregovori saudijskog Al-Nassra i milanskog Intera, koji su u petak ujutro prekinuti, ipak su nastavljeni tijekom petka, a očekuje se da bi do kraja tjedna mogao biti postignut i konačni dogovor.

To piše u petak navečer najpoznatiji talijanski insider za transfere i jedan od najuglednijih nogometnih novinara današnjice Gianluca Di Marzio na svojoj stranici.

Tijekom dana pregovori Intera i Al-Nassra su zapeli. Saudijski klub je, naime, snizio ponudu za hrvatskog veznjaka na što su se Talijani samo nasmijali i digli sa stola.

Ponuda kompanije iz Saudijske Arabije za nogometaša Intera bila je teška 23 milijuna eura, no u posljednjih nekoliko sati tražili su promjenu uvjeta. Inter je tu ponudu prihvatio, ali su Saudijci onda iz nepoznatih razloga odlučili smanjiti ponudu na 15 milijuna (13 + bonusi). Inter je tu ponudu odbio i prekinuo pregovore…

Romano: 'Ništa se nije promijenilo'

No, sada se javio i najpoznatiji stručnjak za nogometne transfere, Fabrizio Romano, i uvjerava sve kako Brozović sigurno odlazi u Al-Nassr.

On je potvrdio transfer popularnom uzrečicom "here we go" (koja bi značila da je transfer siguran), i piše da je dogovor i dalje na snazi te da se ništa nije promijenilo.

Brozović je spreman potpisati trogodišnji ugovor s Al-Nassrom, sve je usmeno dogovoreno u četvrtak, piše Romano.

S druge strane, ove vijesti potvrđuje i sportski direktor Intera, Giuseppe Marotta.

"Nismo prisiljeni prodati Marcela Brozovića, ali pregovori su apsolutno u tijeku. Pokušat ćemo ponovno raspraviti o detaljima dogovora s Al-Nassrom", prenosi Romano njegove riječi.