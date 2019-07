RODITELJI S DJECOM BJEŽALI SU S POLJUDA: Kronologija kaotične ljetne splitske noći koja će se, nažalost, još dugo pamtiti

Kronologija poljudske noći za zaborav

Svašta se tijekom povijesti događalo na Poljudu, ali nikad, ali baš nikad, Hajduk nije doživio takvu blamažu. Igrači Hajduka izgledali su kao da su s Marsa pali, a nisu u pitanju bili izvanzemaljci. Ili možda jesu… Tko zna, svašta će se narednih dana u Splitu pričati, ali najtužnije od svega što će sramota ostati.

Blamaža, ruganje, sramota

Ovo je blamaža ne samo ove godine, nego poraz koji će odjeknuti Europom. pravo ruganje, sramota. Stoga, ne čudi što je navijački balon puknuo. Ne želimo opravdavati nikakav oblik nasilja, ali želimo istaknuti uzrok tomu. Slobodna Dalmacija piše kako je na atletsku stazu bačeno oko 50 stolica. “Vozilo Hitne pomoći je pod rotacijom odvelu navijača koji je pao s istočne tribine”…

“Odmah čim je pao treći gol za Gziru, bijesni navijači sa sjevera i istoka počeli su kidati stolice i bacati ih u teren. Iznad ograde na sjevernoj tribini sakupila se razjarena masa koja se probila na teren pokušavši doći do igrača. Skupina navijača došla je do reklama iza gola, dvojica su došla i do centra igrališta, no policija je bez uporabe sile primirila masu i vratila navijače na tribinu”, stoji u pisanju spomenutog dalmatinskog dnevnog lista.

RTL, pak, javlja kako su se interventni policajci bili poredali, a roditelji s djecom bježali nakon trećeg gola. Također, policija je izvukla neke navijače, vjerojatno koje su uhvatili na travnjaku i izvela ih sa stadiona, najvjerojatnije u policijsku postaju.

Navijač pao s istočne tribine u kanal

Skupina navijača je nakon završetka utakmice utrčala na travnjak i pokušala napasti igrače, ali ih je u tome spriječila policija. Nekoliko navijača čak se probilo do centra. Također, netko je pao s istočne tribine u kanal koji odvaja tribinu od igrališta. Ekipa Hitne pomoći odmah je priskočila u pomoć i na kraju nesretni navijač, na svu sreću, nije zadobio teže ozlijede. Torcida se u međuvremenu vratila na “svoju poziciju” i malo primirila.

Senzacija Gzire

Napeto je bilo i na zapadnoj tribini gdje se dio navijača pokušao probiti do svečane lože i napasti čelnike Hajduka. Navijači su okružili ložu i vrijeđali čelnike Hajduka. Situacija se smirila tek nakon dolaska interventne policije. Nogometaši Gzira Uniteda priredili su senzaciju pobijedivši na Poljudi Hajduk sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.