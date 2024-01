Izbornik Portugala Roberto Martinez otkrio je da su on i mnogi drugi "pogriješili" prilikom glasanja za dodjelu FIFA-ine nagrade The Best, koja je nedavno u kontroverznim okolnostima pripala Lionelu Messiju. Podsjetimo, Argentinac je osvojio nagradu ispred Erlinga Haalanda iako su imali jednak broj glasova jer je za Messija glasalo više kapetana.

Odmah nakon dodjele nagrade javili su brojni nezadovoljni navijači, ali i igrači, koji su tvrdili da je nagrada poklonjena Messiju te da ju je norveški napadač više zaslužio.

Dodjela je uzela u obzir razdoblje između 19. prosinca 2022. i 20. kolovoza 2023., dakle isključujući Svjetsko prvenstvo 2022. koje je Argentina osvojila. U tom periodu Messi nije napravio ništa značajno, a Haaland je, s druge strane, osvojio famoznu tripletu s Manchester Cityjem zabivši pritom 54 gola u sezoni.

Martinez je sada otkrio da su mnogi koji su glasali bili krivo upućeni o vremenskom razdoblju koje se uzimalo u obzir. On je, između ostalog, zbog toga stavio našeg Vatrenog Marcela Brozovića na treće mjesto, ali je sada priznao da bi drugačije glasao da je bio bolje upućen.

U svom glasanju, Martinez je greškom uračunao Brozovićevo treće mjesto s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Katru te je sugerirao da su i drugi napravili istu pogrešku, jer su uspoređivali Messijev uspjesh s Argentinom i Haalandove trijumfe s Manchester Cityjem.

"Bila je to pogreška", rekao je portugalski izbornik Martinez za A Bolu na pitanje o svom glasu za Brozovića.

"Sada imamo puno glasanja, imamo puno izbora, Zlatna lopta, FIFA 'The Best'... Za mene su individualne nagrade u nogometu teške. Mislim da pojedinačni igrač predstavlja ono što je momčad napravila. A što je s Brozovićem i Bernardom Silvom, te igračima koji su bili u finalu Lige prvaka, a osvajali su i domaće trofeje. Brozović je igrač koji predstavlja ideju igre, koji predstavlja ono što Hrvatska radi, ali je glas za njega bila greška kada gledamo razdoblje o kojem je riječ", rekao je Martinez pa objasnio na što misli:

"Mislim da nisam jedini koji je napravio tu pogrešku, jer kada vidite glasove, mislim da je i više nego jasno da su ljudi, kao i ja, uzimali u obzir što se dogodilo i na Svjetskom prvenstvu".