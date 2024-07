Ivan Rakitić jučer je predstavljen kao novi igrač Hajduka. Bivši hrvatski reprezentativac stigao je u nedjelju u Split, gdje je u dočeku na Poljudu predstavljen kao dio sna o naslovu prvaka. Bijeli sad u momčadi imaju veliku trojku Perišić - Rakitić - Livaja. Tu je i Brekalo. Hoće li im to biti dovoljno da skinu Dinamo s trona?

Rakitić (36) je potpisao ugovor na godinu dana uz opciju produženja na još jednu godinu, a u Split dolazi nakon kratke epizode u Saudijskoj Arabiji. Robert Špehar, slavni bivši nogometaš koji je u HNL-u 9. najbolji strijelac lige ikad sa 86 golova na kontru, prokomentirao je za Net.hr aktualnosti uoči početka nove sezone HNL-a.

"Velika je stvar za HNL i hrvatski nogomet što je Ivan Rakitić odlučio doći na Poljud. Međutim, bez obzira na sve, mislim da će Dinamo opet biti u prednosti", tvrdi Robert Špehar i nastavlja:

"Dinamo već ima kostur momčadi od prošle sezone, za sad ima najmanje rošada u ekipi. Nema velikih odlazaka. Čak su se i pojačali sad za vrijeme ovog ljeta. Mislim da Dinamo u novo prvenstvo starta kao blagi favorit, iako je Hajduk s ovom zvučnom akvizicijom, trofejnom, najavio svoje ambicije i dodatno podgrijao vruću atmosferu oko kluba, te su i oni tu negdje na crti. Dinamo će sigurno biti konkurent za najveću poziciju, ali tu je i Gattuso na klupi Hajduka kao snaga, sad Rakitić. Gattuso će momčadi u novoj sezoni sigurno donijeti žara u igri. Uz to, sigurno će Gattuso donijeti, već je donio jednu disciplinu, borbenost i žar. Svi znamo kakav je Gattuso bio kao igrač, kakvu energiju ima kao čovjek i trener. On očekuje od svakog igrača da svaku utakmicu daje 200 % od sebe. Isto to očekuju navijači, koji su uvijek podrška klubu, ali pitanje je ono što je na terenu. Pitanje je koliko će kvalitete imati Hajduk ponovno da bude u utrci s Dinamom do kraja za prvaka."

Puno je otvorenih pitanja na Poljudu...

"Ne zna se tko će ostati, tko će još doći. Momčad se slaže, sve je u procesu. Olakšavajuća je okolnost za Hajduk dolazak Rakitića, a otežavajuća za trenera što je sve otvoreno i što mora to sve uglazbiti. Nije lagano složiti momčad sa zvučnim imenima. Dosad si pripremao jednu ekipu, a dolaskom Ivana Rakitića pripremaš na drugi način. Za HNL je jako dobro što je Ivan došao u Split. Ne slažem se s onima koji kažu da, ako dođu Džeko, Rakitić, da bi to bio starački dom. Velika su to nogometna imena, igrači koji su sigurno dobrodošli Hajduku i hrvatskom nogometu u cjelini. Dolazak Rakitića Hajduku daje veliku snagu u borbi za naslov prvaka, ali tu posao nije završen za Hajduk, nego tek počinje", govori Robert Špehar.

Rijeka?

"Rijeka, koliko vidim, malo je ipak oslabila, ali sigurno će oni složiti ekipu koja će iz prikrajka vrebati svoju šansu za iznenaditi Dinamo i Hajduk, te se pozicionirati što bolje ka vrhu".

Robertov Osijek? Zanimljivo je i na Opus Areni...

"Osijek je promijenio puno igrača, dosta je novih došlo. Tu je i novi trener. Svi očekujemo vidjeti neki napredak i u igri i u kvaliteti igre i uspjehu momčadi. Moraju napraviti jedan pomak u domaćoj ligi, da nam prvak ne može bježati 15-20 bodova. Da budemo u igri i da Osijek igra dobro u toj borbi za sam vrh i nakon dugo, dugo godina velika su ulaganja u klubu, u stručni stožer i igrače. Da se nešto napravi i u Europi i da se dođe do grupe u KL-u, da se u Osijeku gleda europski nogomet, a ne da se gleda samo na početku natjecanja. Ako se to ostvari, onda je napravljen pomak i to će biti uspjeh. Ako ne, onda opet Osijek nije napravio ništa", zaključio je Robert Špehar.

