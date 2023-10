Hajduk je sinoć na Poljudu pobijedio Dinamo 1-0 u jednom tipičnom derbiju bez puno prilika i bodovno se odmaknuo na +5 uz utakmicu manje. Dinamo je treći sa 16 bodova, Rijeka druga sa 17. Velika je razlika između Dinama s početka sezone i ovog, a to je sad itekako jasno.

Dinamo izgubio puno odlascima Šutala, Livakovića i Ivanušeca

Izgubio je klub strašno puno prodajom Dominika Livakovića, Josipa Šutala i Luke Ivanušeca. Arijan Ademi se vratio doduše, ali ne igra punom minutažom i treba mu da se vrati. Uz spomenuto, Sergej Jakirović nije mogao računati niti na ozlijeđene Ristovskog i Špikića, a krajem prvog dijela derbija teren je zbog ozljede napustio i Bruno Petković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvenstvo je maraton koji se dobiva pobjedama u malim utakmicama

Dinamo je imao sve u svojim nogama, dominirao posjedom (66% u odnosu na 34%), ali nije bio konkretan i opasan u završnici. Hajduk je, pak, iskoristio ono malo što mu je Dinamo pružio jednim bijegom Emira Sahitija, koji je dodavanje glavom, bolje rečeno njezino proslijeđivanje, primio između dvojice dinamovaca, pobjegao im i zabio pogodak.

Međutim, prvenstvo je maraton i za Dinamo ništa još nije gotovo, kao niti za Hajduk na tom njihovom putu za naslovom prvaka. HNL se dobiva na malim utakmicama...

Robert Špehar nam je jutros u jednom dahu prokomentirao utakmicu u Splitu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čestitao bih Hajduku na zasluženoj pobjedi. Borili su se, trudili su se i kapacitetu svojih kvaliteta i mogućnosti, koliko su mogli. Čestitao bih navijačima Hajduka što su napravili jedan spektakl, derbi je bio popraćen s atmosferom kojom se ne bi postidili niti veliki europski derbiji. Dinamo je podbacio, u to nema sumnje. Svi su očekivali, pa i trener Jakirović od svoje momčadi, da bude hrabriji i opasniji u napadu. Generalni zaključak je - jedna sjajna, europska atmosfera svih navijača na stadionu, i Hajduka i Dinama, ali siromašan derbi kvalitetom igre na terenu", kazao nam je Robert Špehar, deveti najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, te nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Hajduk je išao na borbenost'

"Hajduk je bio pametan i išao na borbenost koju ima. Htjeli su da Livaja završi priču nekom svojom minijaturom, ali dosta su da dobro zatvorili igrači Dinama, ali Livaja je svoj posao odradio imajući cijelu utakmicu na sebi dvojicu. Livaja nije mogao puno, ali koliko je mogao, dao je i posao je odrađen. Dio zadatka je napravio. Dinamo je imao jalov posjed lopte kojem su ga Splićani prepustili. To je bila taktika Leke. Taj posjed lopte je Dinamo morao bolje iskoristiti, morao je biti više ofenzivan. Premalo je bilo pokušaja Jakirovićevih igrača jedan na jedan, sve je to bilo kruženje loptom na postavljeni bok Hajduka, oko njega neki pokušaji."

Špehar je rekao i sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno upitnika iznad glava dinamovaca

"Dinamo je u Split došao, hajmo reći malu osvetu, za onaj poraz u Maksimiru u 1. kolu, ali pokazao je jako malo u toj želji. Jakirović je napravio puno kad je preuzeo momčad, smanjio je bodovnu razliku za Hajdukom uz utakmice manje sa 11 bodova, napravio je dobrih stvari i vidi se pomak. Nema sumnje da je Dinamo podbacio protiv Hajduka i puno upitnika stoji iznad glava Dinamovom navijačkom puku u smislu kvalitete."

Nije tu stao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dinamo se još mora pojačati'

"Znamo da su otočke bitne vedete, jučer nije bilo Ristovskog i Špikića, ozlijedio se i Petković, ali ekipa koja ima na klupi u smislu ofenzive jednog Drmića, Kulenovića i ostale mora pokazati puno više. Psihološki važna pobjeda za Hajduk. Ništa još nije odlučeno. Hajduk je dokazao sam sebi, prije svega, da može dobiti Dinamo i u Zagrebu i u Splitu, odbiti udar glavnog konkurenta u jednom direktnom sudaru i uz ovu atmosferu bit će neizvjesna utrka između Hajduka i Dinama, pa čak i Rijeke."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Robert Špehar svoj stručni komentar zaključio je riječima:

"Nažalost, moj Osijek je pokazao da je promašio u dovođenju i sastavljanju momčadi, tako da on sigurno ispada iz igre za prvo mjesto, a Dinamo, a to smo vidjeli, dobar je za HNL, kvalitetu ima za nacionalno prvenstvo, ali nije slučajno ispao iz Europske lige i završio u trećem, najlošijem razredu euro nogometa. Daleko je to od onoga na što smo naviknuli od Dinama. Ovaj Dinamo morat će se jako pojačati ako misli izaći na europsku scenu".

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo