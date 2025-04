Dinamo je u 32. kolu u Zagrebu pobijedio Rijeku 1-0, Osijek je u ranijem susretu nokautirao Hajduk na Opus Areni 2-0 i situacija u SuperSport HNL-u zakomplicirala se do krajnjih granica. Zagrebački plavi konačno su upisali tri boda u derbiju ove, za njih, turbulentne sezone i došli na samo bod zaostatka za Rijekom i Hajdukom koji su na prvom i drugom mjestu u poretku. U subotu, 3. svibnja, Dinamo gostuje na Poljudu kod Hajduka. Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš, čovjek koji drži 9. mjesto vječne ljestvice strijelaca SuperSport HNL-a sa 86 golova, dao je stručni komentar portalu Net.hr uzbudljivog ligaškog kola.

"Osijek se probudio, šteta što se buđenje nije dogodilo ranije. Međutim, nije nemoguće, iako ima do kraja prvenstva 4 kola, da Osijek dohvati to 4. mjesto. Sedam bodova Osijek zaostaje za Varaždinom i Slaven Belupom. Zašto ne, sve je moguće. Neka nastave ovako, neka pobjeđuju i možda i mogu do 4. pozicije. To je nogomet, dokaz da NK Osijek očito ima neku kvalitetu gdje se on pogubio, izgubio tijekom sezone. I samopouzdanje je odigralo veliku ulogu, promjene trenera, lutanja malo u sportskoj politici, sad su dečki očigledno s pobjedom na Rujevici u prošlom kolu uhvatili samopouzdanje što je bitno. Zasluženo su pobijedili Hajduk i sve čestitke", kazao je Robert Špehar u uvodu.

Što se događa s Hajdukom? U posljednjih 4 kola uzeli su samo 2 od mogućih 12 bodova...

"Hajduk se doveo ponovno u velike probleme. Viđali smo već to u prošlim sezonama, evo Dinama puše im za vrat. Opet Splićani prosipaju bodove, zasluženo su dobili crveni protiv Osijeka, nema se tu što govoriti, ali malo i neiskustvo je odigralo svoje. Taj crveni karton prelomio je utakmicu, ali bio je drugi žuti, nema se tu što reći. Osijek je to iskoristio, zasluženo uistinu, šteta što se Osijek malo prekasno probudio za Europu. Čudna sezona i završnica će biti jako napeta", govori trener ŽNK Osijek.

A Rijeka?

"I oni su u negativnom nizu. Treći poraz u nizu. Očigledno kako se završnica SuperSport HNL-a bliži svome kraju, tu se vide oni koji su pravi, oni koji su šampioni, a to je Dinamo bio zadnjih više od 15 godina. Nakon ovog kola Dinamo je definitivno najveći favorit za naslov. Bez obzira što imaju utakmicu na Poljudu, Dinamo hvata zalet, ima kvalitetu, igrače, iskustvo... Naravno, ne treba otpisati ni Hajduk ni Rijeku. Na kraju krajeva, Hajduk ima uz sve kikseve, uz sve loše što u posljednje vrijeme pokazuju, imaju tu utakmicu s Dinamom na Poljudu, imaju sve u svojim rukama. Bit će ovo prvenstvo jako zanimljivo do samog kraja, bit će luda završnica prvenstva, nevjerojatno zanimljiva, ne samo za prvo mjesto nego i za ostanak, a i za to četvrto mjesto. Tu su Varaždin i Slaven Belupo koji se bore za 4. mjesto. Prvenstvo nikad zanimljivije".

Istra 1961. igra jako dobro...

"Istra igra jako dobro, u pravu ste. E sad, istra je legitimna da uhvati to 4. mjesto, zašto ne. Ovo što pokazuje posljednjih par kola uistinu je fenomenalno. Jedna brza, moderna igra, iznenađujuće. Uvijek se postavlja taj upitnik, kad gledam te ekipe kako igraju jako dobro, pitam se zašto tako dobro nisu igrali cijelu sezonu. Ali, nije to lako. Treba imati tu širinu, treba imati roster, a to je sad ono što Dinamo ima. Dinamo to ima, očigledno Hajduk nema, Rijeka nema, ide kraj, iscrpljeni su svi resursi. Pokušavali su sa svih strana, ali eto, Dinamo ih stiže, Dinamo je ubacio u šestu brzinu i bit će sigurno jako opasni", zaključio je Robert Špehar.

REZULTATI 32. KOLA:

Subota:

Varaždin - Lokomotiva 2-1 (Mitrovski 60, 83 / Mudražija 31-11m)

Nedjelja:

Osijek - Hajduk 2-0 (Lučić 71-ag, Jakupović 90+5)

Dinamo - Rijeka 1-0 (Pjaca 13)

Ponedjeljak:

Istra 1961 - Slaven Belupo (17 sati)

Šibenik - Gorica (19.15 sati)

