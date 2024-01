Hrvatska nogometna liga nastavlja se sutra nadoknadom utakmice između Dinama i Lokomotive na Maksimiru (17.00) nastavlja nikad uzbudljiviji HNL. Hajduk je jesenski prvak. Ima 41 bod, 7 bodova više od trećeplasiranog Dinama sa 34, branitelja naslova, koji ima dvije utakmice manje.

Rijeka je drugoplasirana sa 35 bodova uz utakmicu manje u odnosu na Hajduk. Ovo je nikad iščekivaniji nastavak natjecanja HNL-a. Nakon 19 godina posta, Hajduk je na putu prema naslovu prvaka, ali taj je put itekako dug. Opće je poznato kako Dinamo igra bolje na proljeće nego na jesen. Hajduk se pojačao dolaskom Ivana Perišića, ali pitanje je kad će Perija zaigrati. Nadanja u Splitu su travanj. Kako bilo, uoči nastavka HNL-a porazgovarali smo s jednim dinamovcem i hadukovcem. S Robertom Prosinečkim i Zoranom Vulićem. Oboje su bivši igrači, elitni, poznati, sad treneri... I Žuti i Zoke su kao nogometaši bili ovjenčani slavom, a njihov status klupskih legendi traje i danas.

Foto: RTL Foto: RTL

"Očekivanja su ta da će se Dinamo i Hajduk borit do kraja za prvo mjesto. Tu je još i Rijeka koju nikako ne treba otpisivati. Imaju dosta dobru ekipu, mogu pomrsiti račune Dinamu i Hajduku. Splićani su dobili još jednu motivaciju više, još jednog igrača - Ivana Perišića. Taj čovjek radi razliku, ali treba vidjet kad će on zaigrati. Atmosfera u Hajduku je dobra, momentum im je dobar, ali Dinamo je uvijek favorit. Kakav god da je Dinamo, ali Dinamo je taj koji će na kraju krajeva sigurno se boriti, po nekim svojim razmišljanjima, makar je došao u Hajduk Perišić, da će Dinamo biti na kraju opet prvak", kazao je veznjak Robert Prosinečki, dok je ofenzivni branič, defenzivni veznjak Zoran Vulić, odmah dao do znanja:

"Hajduk će biti prvak. Ne bih rekao da Dinamo ima jači roster, tko to kaže? Kad gledamo roster pojedinačno, po pozicijama, trenutno, pa Hajduk je poduplao pozicije s dosta kvalitetnim igračima. Ako nije izjednačeno, onda je, za mene, mala prednost na strani Hajduka. Bodovna razlika govori da je to to. Ono što Hajduk nema je to iskustvo igranja Dinama u Europi, bez obzira što se radi o Konferencijskoj ligi, ona dosta utječe. U tom trenutku, Dinamo nije pronašao adekvatnu zamjenu za ozljeđenog Bruno Petkovića. To je puno odlučivalo. Ukoliko Dinamo bud eimao svježeg i odmornog Petkovića, onakvog kakvog svi mi očekujemo, bit će zanimljiv i lijep duel između njega i Marka Livaje. Hajduk će na kraju biti prvak".

Žuti je istaknuo...

"I vrijeme je više da Hajduk bude prvi, pa 19 godina nisu bili prvaci. Normalno da napraviš jednu takvu atmosferu da se sve zagrije, dođe do usijanja, da svi budu u nekom ludilu. Hajduk ne igra loše. Imaju dobre rezultate. Vratio se i Kale, Perišić... Ali unatoč svemu tome, mislim da će Dinamo biti prvak. No, tko zna kako će to biti na kraju, sve su to prognoze. Možda i taj trenutak, dobra atmosfera, budu presudni u poguraju Bijele do toliko željenog naslova prvaka."

Zoran Vulić je nastavio:

"Dinamo i Hajduk će se boriti za naslov, to sigurno. To su moja očekivanja. Najvažnije da su obje ekipe nakon dugo godina konkurentne. Dugi niz godina Hajduk nije bio konkurentan Dinamu, ali ove sezone se to približilo, čak bi rekao da je za Z Hajduk u prednosti. Iako, drugi stručnjaci govore da Dinamo ima bolju i širu momčad. Za mene to ne stoji. Bit će zanimljivo. Ukoliko Dinamo uzme 6 bodova u ove dvije zaostale utakmice, a očekuju svi da će tako biti, prvenstvo će onda imati svoju pravu draž. Onda će svaka utakmica biti i finalna."

Još da se i Josip Brekalo vrati u HNL, kakvu bi to dodatnu draž dalo svemu, utrci Plavih i Bilih za naslov...

"To je tako, što radiš, kako radiš... Josip Brekalo bi sigurno bio jedan kvalitetan igrač koji se vratio u HNL iz inozemstva, koji nije napravio onakvu karijeru koja mu se predviđala, kakvu smo svi očekivali. Možda bi bilo dobro da se Brekalo vrati, pa da ponovno krene", istaknuo je Prosinečki.

Zoke je dodao:

"Zakuhalo se i to je dobro. Dobro je za nas koji smo navijači ili jednog ili drugog kluba. Dobili smo nakon dugo godina dobar stadion u Hrvatskoj. Poljud je prekrasan, lijep. ali na ostalim stadionima se ipak, moje mišljenje, ne može uživati u jednoj takvoj nogometnoj atmosferi. To je ono što me najviše smeta općenito u HNL-u. Ali, pustimo to sad sa strane. Nastavak će biti zanimljiv. Odlučivat će nijanse, mali detalji o prvaku. Hajduk ima velike šanse konačno donijeti pehar u Split. Ima prednost, Dinamo mu dolazi u Split i jednu laganu prednost bi dao Hajduku, iako Dinamo nikad ne treba otpisati i podcijeniti. Dinamo je uvik Dinamo. Ne smijemo zaboraviti Rijeku, imaju mladu, potentnu momčad i dobar ambijent. Mislim da ove druge momčadi zaostaju dosta i to je ono što kvari mali dojam naše lige".

Robert Prosinečki nam je za kraj rekao:

"Ne ulazim u poslove Dinama, posudbe, želje i planove. Je li se moglo Brekala dovesti, nije... ja samo to što pročitam, to znam, to putem medija pratim. Nema pojma što se dogodilo, ali šteta što nije došao u Dinamo i HNL".

