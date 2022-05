Sjajni poljski napadač Robert Lewandowski (33) sljedeće sezone više neće biti član njemačkog Bayerna, u koji je stigao 2014. godine, potvrdio je nedavno sportski direktor bavarskog giganta Hasan Salihamidžić.

"Razgovarao sam s Lewom i on me je obavijestio kako ne želi prihvatiti našu ponudu za produženje ugovora te želi napustiti klub. Rekao mi je kako želi probati nešto drugo, ali naš se stav nije promijenio. Činjenica je kako ga ugovor veže do ljeta 2023.", izjavio je Salihamidžić tijekom susreta posljednjeg kola ovosezonske Bundeslige u Wolfsburgu. A nakon utakmice u kojoj je zabio 35 pogodaka i izjednačio rekord Gerda Mullera nakon što je sedmi put završio sezonu kao prvi strijelac lige potvrdio je Bracine riječi.

"Vrlo je izgledno da je ovo bila moja zadnja utakmica za Bayern. Ne mogu to tvrditi 100%, ali je možda bila zadnja. Želimo pronaći najbolje rješenje za mene i klub", poručio je Lewandowski.

Nije bio diskretan

Najzainteresiraniji za njegovo dovođenje je španjolski gigant Barcelona koji ga je spreman platiti 40 milijuna eura, navodno su Katalonci već i dogovorili osobne uvjete s njim.

Da je jako blizu njegov transfer u Barcu, Lewandowski je dao naslutiti i u srijedu. Kako javlja Bild, on je glasno razgovarao na mobitel na poljskom pred članovima Bayerna i rekao "Barcelona", što su svi razumjeli.

Lewandowski je ove sezone postigao 50 golova u 46 nastupa za Bayern.