U susretu 6. kola nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pred 18.000 gledatelja odigrao 0-0 protiv Celtica ostavši u igri za prolaz u play-off. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica s vrlo malo prilika na obje strane. Gosti su imali daleko veći posjed lopte (69/31), ali je ozljedama pogođeni Dinamo imao više udaraca (11/7).

Hrvatski prvak je ovim bodom napredovao na 21. mjesto s osam bodova, dok je Celtic skočio na 17. poziciju s bodom više, ali ispred nas je još 16 utakmica ovoga kola pa će zasigurno biti pomicanja na ljestvici.

Prvih osam mjesta vodi direktno u osminu finala, dok plasmani od 9. do 24. mjesta donose play-off. Za posljednjih 12 klubova europska priča završava u siječnju.

Bili smo u mix zoni nakon utakmice i Martinu Baturini postavili dva pitanja.

Sad slijedi Arsenal i Milan, vadit se na takvim momčadima za prolaz dalje bit će iznimno teško, kako to komentira Martin?

"Ah, svi znamo da su to svjetske ekipe, ali Dinamo je rušio i prije takve ekipe tako da, još smo živi, još smo tu, nadamo se najboljem", rekao nam je Martin Baturina.

Drugo pitanje upučeno njemu je bilo - je li zadovoljan svojom individualnom igrom?

"Nije na meni da to procijenim, ja uvijek sebe nekako analiziram gdje mogu bolje. Danas sam možda u par situacija mogao malo mirnije, ali kad puno radiš obranu dogodi se. Nije to najlakše za izvesti. Nije na meni da procijenim to."

Nakon Martina Baturine, na red je stigao i kapetan Ristovski. Čini se da ga nerviraju medijski napisi i kritike na račun igre Dinama u posljednje vrijeme. Naime, Rileta je naljutilo jedno novinarsko pitanje kolege: "S obzirom na sve te ozljede, bi li potpisali bod u posljednje dvije utakmice protiv Arsenala i Milana?

"A daj, kakvo je to pitanje, svaki puta me pitate isto... naravno da ne, svatko želi dobivati utakmice, nitko ne potpisuje bod. U Dinamu toga nema niti će biti."

