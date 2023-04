Legendarni branič Manchester Uniteda, Rio Ferdinand, gostovao je u radijskom talk-showu gdje je pričao o zgodama iz vremena igranja za Crvene vragove. Dotaknuo se i jednog od najboljih nogometaša ikad, Cristiana Ronalda, tvrdeći da su mu on i suigrači izgradili pobjednički karakter i otpornost na loše stvari koje mogu utjecati na vrhunskog sportaša.

Spomenuo je kako su tada često igrali stolni tenis, ali od zabave i lakšeg zagrijavanja za neke je to postalo ozbiljno: ''Igrali smo svaki drugi dan prije treninga, kao dio zagrijavanja. Razbijao sam ga. Da, kasnije je on pobjeđivao i mene, bili smo kao broj 1 i broj 2, kao Federer i Nadal. Da je bilo prijenosa tih stolnoteniskih partija, rušilo bi rekorde. On je bio doslovno na rubu suza, bio je jako kompetitivan.''

Kako je Ronaldo tada bio mlađi od ostalih u momčadi, oni su njega zadirkivali do te mjere da je to skoro bilo maltretiranje, kako kaže Ferdinand. Ipak, izgleda da je sve to, pa i taj stolni tenis, izgradilo karakter Cristiana Ronalda koji je kasnije osvojio zavidan broj trofeja i nagrada, te i dalje ne odustaje od nogometa.