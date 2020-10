‘RIJEKU NAJMANJE POZNAJEM: Trener španjolskog uglednika izašao pred novinare

Trener baskijskog Real Sociedada rekao je petak kako mu je Rijeka nepoznata momčad, no da ju neće biti lako pobijediti, baš kao niti Napoli ni Az Alkmaar koji se također nalaze u istoj skupini Europske lige.

“Napoli je potentnta momčad, s jako dobrim igračima, trenutno je lider Serije A. Sviđa mi se. AZ je sigurno momčad jako slična našoj, mlada, igra jako dobro s loptom. A Rijeka je ekipa koju najmanje poznajem”, izjavio je 49-godišnji Imanol Alguacil na konferenciji za medije.

“Dobro je što to neće biti dugačka putovanja, na tome smo zahvalni. Sigurno će biti teško pobijediti svakog od ova tri protivnika, no nametnemo li svoju igru konkurirat ćemo im za prolaz skupine”, dodao je.

What's the dream draw for your team? 🔮

🔸 __________

🔸 __________

🔸 __________

🔸 __________#UELdraw 🔜 pic.twitter.com/WmwtZ7oXg0

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020