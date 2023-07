U prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige Osijek je na Opusa Areni pred 12.000 gledatelja pobijedio mađarski Zalaegerszeg sa 1-0 golom Ramona Miereza u sudačkoj nadoknadi.

Nakon što je na otvaranju novog stadiona deklasirao Slaven Belupo sa 6-1, Osijek je u prvom europskom susretu na Opus Areni pobijedio mađarski Zalaegerszeg sa 1-0 napravivši korak bliže plasmanu u 3. pretkolo Konferencijske lige.

Pogodak odluke zabio je Ramon Mierez u drugoj minuti sudačke nadoknade. Domaćin je tijekom susreta još dva puta pogađao okvir suparničkog gola.

Momčad Stjepana Tomasa je odlično ušla u susret i već u sedmoj minuti je mogla do prednosti. Kristian Fućak je asistirao Ramonu Mierezu koji je pucao s 15 metara, ali pored gola.

Dvije minute kasnije Osijek je imao veliku priliku. Kristijan Lovrić je pucao sa 20 metara iskosa, no Zsombor Senko je odbio loptu do Mije Caktaša koji je pucao, no gostujuća "jedinica" je obranila i njegov udarac.

Prvu opasnost pred vratima Marka Malenice gosti su imali u 17. minuti, Mate Sajban je pucao glavom, ali je Malenica bio dobro postavljen.

U 39. minuti Mađari su imali puno sreće, Darko Nejašmić je pucao lijevom nogom u bliži kut i pogodio vratnicu. Dvije minute kasnije okvir gola je pogodio i Lovrić iz slobodnog udarca sa 20-tak metara.

Prvu priliku u nastavku imao je Osijek u 51. minuti. Caktaš je pokušao iz okreta, međutim njegov pokušaj je završio u bloku. Gosti su zaprijetili u 68. minuti, Nigerijac Meshack Ubochioma je opalio sa 17 metara, ali pored gola.

U 73. minuti ubacio je Petar Pušić, glavom je loptu zahvatio Domagoj Bukvić, no nedovoljno precizno da bi završila na pravom mjestu.

Uzvratili su gosti dvije minute kasnije, Andras Huszti je pucao glavom, no Malenica je obranio. ZTE je opasnio zaprijetio i u 83. minuti, Daniel Nemeth je pucao, ali je domaći vratar još jednom bio siguran.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez golova, Mierez je u drugoj minuti nadoknade zabio za pobjedu i veliko slavlje.

Šime Gržan je ubacio s desne strane, a Mierez glavom zabio za pobjedu Osijeka.

Uzvratni susret je 3. kolovoza na ZTE Areni.

LIVE

OSIJEK - ZTE

1-0

OSIJEK: Malenica - Gržan, Mrkčjan, Brlek, Drambajev - Jugović, Nejašmić - Fućak, Caktaš, Lovrić - Mierez

ZTE: Senko - Hustzi, Mocsi, Safronov, Gergenyi - Ubochioma, Sanković, Szendrei, Szalay - Tajti, Sajban

90' +5 - Gotova je utakmica na Opus Areni, Osijek je slavio 1-0

90' +2 - Do druge minute sudačke nadoknade čekali smo gol na Opus Areni, a onda je nakon ubačaja s desne strane nečuvan u petercu ostao Mierez koji glavom pogađa za 1-0.

85' - Mierez je spustio loptu za Nejašmića čiji udarac s ruba šesnaesterca završava u bloku gostujućih igrača.

80' - Fiolić je zamijenio Jugovića.

77' - Nejašmić je nabacio na prvu vratnicu, gdje je glavom pucao Mierez, ali pokraj gola.

75' - Osijek ima dominaciju, no pravih prilika u nastavku je malo.

66' - Nakon ubačaja s lijeve strane Bukvić je pucao 11 metara, ali u blok Mađara.

61' - Tomas je odlučio mijenjati. Bukvić i Pušić mijenjaju Fućka i Caktaša.

52' - Sjajna prilika za Osijek, no Jugović je sa šest, sedam metara pogodio Caktaša od kojeg se lopta odbila u gol aut.

50' - Dosta nervozno je krenulo s obje strane, prvo je kod Mađara požutio Ubochioma, a onda na drugoj strani Mierez.

46' - Bez promjena se krenulo u drugih 45 minuta.

45' - Nakon prvih 45 minuta na Opus Areni nema golova, ali dva puta je vratnica spašavala goste.

41' - Opet se trese ista vratnica na Opus Areni, ovog puta nakon dalekometnog pokušaja Lovrića.

40' - Iz gotovo nemoguće pozicije iskosa s desne strane pokušao je Lovrić iznenaditi golmana ZTE-a, koji to odbija u korner.

39' - Mierez je dao dugu sjajnu loptu za Nejašmića koji puca iskosa s lijeve strane, ali vratnica zaustavlja njegov pokušaj.

35' - Dobili su Mađari slobodan udarac na 25 metara malo iskosa s lijeve strane, pucao je Szalay, ali Malenica je to odbio u korner.

30' - Nakon silovitog početka Osijeka, Mađari su ih malo primirili

18 '- Vidjeli smo sada nešto i od Mađara, Sajban je pucao, ali ravno u Malenicu.

9' - Kakva prilika za Osijek. Odbijala se lopta, na kraju je došla do Miereza koji puca s pet metara, ali pogađa Caktaša.

8' - Već u sljedećem napadu opet prijeti Osijek, potegnuo je Fućak, ali od obrambenog igrača to odlazi u korner. Nakon udarca iz kuta tražili su domaćini penal, ali sudac je samo pokazao da se igra dalje.

7' - Dočekali smo prvu priliku, lopta je došla do Miereza na nekih 11, 12 metara, ali otišlo je to preko gola.

1' - Krenula je utakmica

18.00 - Osijek je tri sata uoči utakmice objavio kako je rasprodao stadion za današnji dvoboj.

DUKAGJINI - RIJEKA

0-1

DUKAGJINI: Haxhihamza, Syla, Basri, Kameraj, Daliku, Hugo, Iran Conceicao, Feka, Zulfiji, Merlaku, Santos

RIJEKA: Labrović, Dilaver, Radeljić, Goda, Veiga, Hodža, Banda, Janković, Fruk, Grgić, Obregon

90' + 5 - Rijeka je slavila s minimlanih 1-0 na Kosovu.

81' - Velike prilika za Rijeku. Goda je odigrao za Ivanovića koji je probio lijevu stranu i ušao u kazneni prostor. Napadaču Rijeke malo je pobjegla lopta, odigrao ju je za Libera koji je uspio dodati do Selahija, ali snažan pokušaj otišao je preko gola

75' - Dvostruka zamjena kod Rijeke. Banda i Hodža su izašli, a ušli su Selahi i Lepinjica.

73' - Opasan ubačaj pred gol Rijeke iz slobodnog udarca, Santos je pucao glavom preko gola

69' - Trostruka zamjena kod Rijeke, Obregon, Fruk i Grgić napustili su teren, a ušli su Ivanović, Liber i Pašalić.

67' - Sjajna prilika za Rijeku. Goda je ubacio, vratar Dukagjinija nije najbolje procijenio let, ali Grgićev udarac glavom nije bio precizan

61' - Domaćin je ostao s igračem manje. Merlaku se našao u dobroj situaciji na 18 metara, ali njegov udarac je blokiran. U nastavku akcije zaradio je žuti karton zbog prekršaja na Dilaveru

54' - Merlaku je pokušao s 25 metara, ali udarac je otišao daleko od gola.

48' - Janković je ponovo sjajno pucao, ali udarac nije bio precizan.

46' - Treneri nisu odlučili ništa mijenjati na početku nastavka.

45' - Gotovo je prvih 45 minuta na Kosovu. Rijeka vodi 1-0 sjajnim golom Jankovića

36' - Banda je lijepo proigrao Fruka koji se riješio pratnje i potegnuo, ali Haxhihamza je dobro reagirao

30' - GOOOOOOOOLLLLL! Rijeka vodi. Obregon je dao loptu za Jankovića koji je ušao u šesnaesterac pa fantastično pogadio za 1-0.

20' - Nakon dobrog početka Rijeke, malo se sve primirilo i pao je ritam utakmice.

8' - Odlična prilika za Rijeku, pucao je iz dobre prilike Fruk, ali preko gola.

4' - Rijeka je prva zaprijetila preko Obregona, čiji udarac ide preko gola.

1' - Krenula je utakmica.