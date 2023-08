Nogometaši Rijeke će prolaz u završno kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu tražiti protiv momčadi B36 Torshavn s Farskih Otoka koja je u 2. kolu izbacila velški Haverordwest.

Prva utakmica između B36 Torshavna i Rijeke bit će odigrana 10. kolovoza na Farskim Otocima, a uzvrat je tjedan dana poslije na Rujevici.

Rijeka je u ponedjeljak na svojoj stranici objavila priopćenje o prodaji ulaznica za uzvratnu utakmicu protiv Torshavna.

"Zaštićeni period prodaje za vlasnike kompleta ulaznica koji mogu kupiti svoje mjesto trajat će od ponedjeljka 7.kolovoza do četvrtka 10. kolovoza (uključujući i četvrtak). U zaštićenom periodu ulaznice kupuju isključivo vlasnici kompleta ulaznica. Za kupnju na blagajni stadiona obvezno je predočiti komplet ulaznica i člansku iskaznicu (dovoljna je i slika na telefonu), te jedna osoba može kupiti ulaznice za više vlasnika kompleta. Slobodna prodaja počinje u petak 11. kolovoza i tada preostala slobodna mjesta mogu kupiti članovi i nečlanovi HNK Rijeka. Slobodna prodaja biti će dostupna online na portalu ulaznice.hr i prodaja će biti aktivna do četvrtka 17. kolovoza do 18 sati", stoji u priopćenju.

