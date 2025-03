Cannavaro: 'Šteta što dolazi pauza! Bili smo jako dobri, a Stojković je veliki potencijal'

Dinamo je u sklopu 26. kola HNL-a na Maksimiru svladao Lokomotivu 3:0 te tako barem privremeno došao na tri boda iza vodećeg Hajduka te dva iza drugoplasirane Rijeke.

"Odigrali smo jako dobro. Kontrolirali smo utakmicu, kreirali puno šansi, trebali smo zabiti više pogodaka. Nije lako igrati uoči reprezentativne stanke i malo sam se pribojavao, ali na kraju smo pobijedili", rekao je trener Dinama, Fabio Cannavaro koji bi od pribojavanja na kraju mogao i žaliti što dolazi stanka jer mu je momčad konačno odigrala jako dobro:

"Da, možda je šteta, jer smo u dobrom trenutku. No, dobro će nam doći idući tjedan za rad. Dat ću igračima malo odmora, a onda ćemo raditi. Svjestan sam da imamo još puno prostora za napredak, pogotovo na fizičkoj spremi. Tu se moramo poboljšati."

'Nije nam ovo najbolja utakmica'

Talijan pak ne misli kako je ovo bilo najbolje izdanje Plavih otkako je on preuzeo kormilo.

"Ne, nije ovo najbolja utakmica, imali smo još dobrih utakmica, čak i kad smo gubili. No, za samopouzdanje je dobro što nismo primili gol, drugu utakmicu zaredom, sretan sam što igrači daju sve od sebe."

Luka Stojković odigrao je sjajnu utakmicu.

"On je veliki potencijal, jako je dinamičan, puno trči… Ali, puno je bilo dobrih igrača, Baturina, Sučić, Kevin. Kad igraš kao momčad, onda iskoče i pojedinci. Međutim, nisam zadovoljan sa zadnjih 20 minuta, nije bilo dobro. Vidio sam puno individualnih pokušaja, soliranja, a moramo igrati kao momčad. To mi se ne sviđa, to objašnjavam igračima, moramo biti kompaktni čitavu utakmicu i ne smijemo si dopustiti takve stvari", pojasnio je Cannavaro.

