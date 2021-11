Nogometne reprezentacija Srbije plasirala se prošle nedjelje na Svjetsko prvenstvo u Kataru nakon senzacionalne pobjede protiv Portugala u Lisabonu. Odjeknula je ta njihova pobjeda svijetom, a odjeknule su i riječi legendarnog hrvatskog košarkaškog trenera Ace Petrovića Srbijom. Naime, on je na Twitteru posvetio nekoliko riječi izborniku Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju.

"Nakon plasmana Srbije na SP u nogometu, prijatelj me je upozorio da pogledam sve nastupe izbornika Stojkovića prije i poslije utakmice s Portugalom. Pogledao sam i samo mogu reći da tako racionalno, samouvjereno, hrabro nastupanje odavno nisam vidio", napisao je, a njegove riječi prenijeli su brojni srpski portali.

"Ovako dubok naklon čuvenog Hrvata nitko nije očekivao. Evo štp je brat slavnog Dražena Petrovića poručio Pksiju", piše Blic.

Na ovaj uspjeh Serbije u razgovoru za Net.hr osvrnuo se pak Robert Prosinečki.

"Ako srpsku nogometnu reprezentaciju gledate po imenima, imaju odličnu reprezentaciju. Srbija je godinama imala odličnu reprezentaciju. Nedostajalo joj je nešto da bi napravila neki rezultat. Tu i tamo se negdje kvalificira, pa je dugo nije bilo. Igrao sam s Piksijem, mislim da je on jedno veliko nogometno ime. Promijenio je igrače u reprezentaciji mentalno i igrački skroz, to se jasno vidi. Dragan Stojković je jedan pobjednik, one je i kao igrač bio pobjednik pa je tako sad i kao trener, izbornik. Dao im je ono nešto. Je, sigurno da je to bilo malo iznenađenje jer svakom je teško dobiti jedan Portugal u Portugalu. Ali, Srbija ima dobru reprezentaciju, nema sumnje u to", poručio je među ostalim. Cijeli razgovor s Velikim Žutim možete pročitati ovdje.