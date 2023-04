Nogometaši Rijeke u posljednjoj su utakmici 28. kola HNL-a kao domaćini na Rujevici svladali Šibenik s 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je najbolji riječki strijelac ove sezone Matija Frigan (47) na samom početku drugog poluvremena.

Riječani su imali terensku inicijativu i tijekom prvih 45 minuta no nisu uspijevali na legalan način pronaći put do gostujuće mreže. No, na samom početku drugog dijela Šibenčani su im sami uvelike pomogli u tome. Vratar Rogić se bespotrebno poigravao, to je rezultiralo izgubljenom loptom na 20-ak metara od njegovih vrata.

U posljed je stigao Marin koji je odmah proigrao Jankovića u kaznenom prostoru, a ovaj je proslijedio do Frigana koji se našao nečuvan u samom srcu kaznenog prostora. Strijelac kalibra mlade riječke zvijezde takve prilike ne propušta.

Do kraja dvoboja Šibenik se pokušao spasiti poraza, no nije stvorio niti jednu izgledniju priliku.

Riječani vikali 'Umri Livaja'

Rijeka je ovom pobjedom stigla Osijek i Varaždin na trećem mjestu. Iduće kolo igraju Rijeka i Hajduk, a Splićani će morati igrati bez najboljeg igrača Marka Livaje, koji nema pravo nastupa zbog tri žuta kartona.

Nakon utakmice protiv Šibenika, navijači Rijeke su u jednom riječkom kafiću blizu stadiona vrijeđali Marka Livaju. Na melodiju pjesme "Freed from desire", vikali su: ''Umri Livaja.''

Video je objavljen na društvenim mrežama, uz opis: "I ovo vam je, dame i gospodo, Rijeka poznata kao 'grad kulture'."