Jedini pogodak na utakmici postigao je najbolji riječki strijelac ove sezone Matija Frigan (47) na samom početku drugog poluvremena.

Riječani su imali terensku inicjativu i tijekom prvih 45 minuta no nisu uspijevali na legalan način pronaći put do gostujuće mreže. No, na samom početku drugog dijela Šibenčani su im sami uvelike pomogli u tome. Vratar Rogić se bespotrebno poigravao, to je rezultiralo izgubljenom loptom na 20-ak metara od njegovih vrata.

U posljed je stigao Marin koji je odmah proigrao Jankovića u kaznenom prostoru, a ovaj je proslijedio do Frigana koji se našao nečuvan u samom srcu kaznenog prostora. Strijelac kalibra mlade riječke zvijezde takve prilike ne propušta.

Do kraja dvoboja Šibenik se pokušao spasiti poraza no nije stvorio niti jednu izgledniju priliku.

Ovom pobjedom Rijeka je skočila na četvrto mjesto sa 38 bodova, koliko imaju i treći Osijek te peti Varaždin, a samo bod manje ima šesti Slaven Belupo. Šibenik je, pak, deveti sa 24 boda, samo četiri više od posljednje Gorice. Na vrhu je Dinamo sa 63 boda, devet više od drugog Hajduka.