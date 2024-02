Prvim utakmicama Intera i Atletico Madrida te PSV-a i Dortmunda nastavljena je večeras osmina finala Lige prvaka.

Iako je okršaj Intera i Atletica najavljivan kao najbolji dvomeč u osmini finala, prva utakmica je blago rečeno razočarala.

Inter je slavio 1:0, a jedini pogodak na utakmici bio je djelo Marka Arnautovića iz 79. minute. Reinildo nije dobro primio loptu na centru, ona je došla do Lautara Martineza, koji je krenuo i na kraju pucao s ruba kaznenog prostora. Lopta se odbila do Arnautovića, koji je iskosa s desne strane pucao. Lino je pokušao izbiti loptu, no samo ju je zakucao u mrežu.

Momčad Diega Simeonea je uputila svega pet udaraca prema golu Intera, no niti jedan od njih nije išao u okvir, te će u uzvratu u Madridu morati igrati znatno bolje žele li proći u četvrtfinale.

Velika greška Bebeka i VAR-a?

U drugoj, i puno zanimljivijoj utakmici večeri PSV i Dortmund odigrali su 1:1. Goste je u 24. minuti doveo u vodstvo Donyell Malen nakon sjajne akcije. Dortmund je odigrao tri brza kratka dodavanja, Malen je izdržao snažni duel sa Destom i odličnim udarcem u prve rašlje od grede zabio za 0:1.

Aktivan rezultat u uzvratu domaćinima je donio Luuk de Jong iz kontroverznog penala u 54. minuti. Hummels je srušio Tillmana, ali je očigledno 'startao' na loptu. Srbin Srđan Jovanović je bio vrlo blizu i odmah dosudio kazneni udarac, VAR je to provjeravao, ali hrvatski sudac Ivan Bebek, koji je sjedio u VAR sobi, nije odlučio pozvati Jovanovića da pogleda tu situaciju.

Uzvratne utakmice igraju se 13. ožujka u Madridu odnosno Dortmundu.

