GUŽVA NA MAKSIMIRU / Navijači nahrlili pred Dinamov stadion, a glavni razlog za to je moguća utakmica sa Zvezdom

Hrvatski nogometni prvak Dinamo u završnoj rundi kvalifikacija za plasman u Ligu prvaka igrat će protiv Crvene zvezde ili Šerifa, no da bi stigao do te faze kvalifikacija, morat će u 3. petkolu Lige prvaka prvo izbaciti poljsku Legiju iz Varšave, s kojom igra prvu utakmicu u srijedu na Maksimiru. Jasno, potencijalni sraz sa Zvezdom veliki je mamac na publiku. Dođe li do njega svjesni su i u Maksimirskoj 128 da će se tražiti karta više. Zato su odlučili pomalo iskoristiti tu situaciju i zato nude pravo prvokupa ulaznice za domaću utakmicu play-off faze (mogućeg dvoboja sa Zvezdom) svim ljudima koji kupe ulaznicu za dvoboj s Legijom.