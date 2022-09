U Španjolskoj se diže prašina oko proslave golova Viniciusa Juniora. Naime, on golove slavi plesom, što je uglavnom karakteristično za južnoameričke nogometaše. Ipak, mnogi smatraju da to radi provokativno prema suparnicima i da ih time ponižava.

"Ako zabijete gol i zaplešete sambu, onda idite na Sambodrom. Na terenu moraš poštivati svoje kolege i prestati se ponašati kao majmun", izjavio je predsjednik udruženja nogometnih agenata Pedro Castro.

Voditelj je nakon što je čuo riječ "majmun" prekinuo njegov govor i rekao mu: "Ne možete tako zvati ljude, nemojte to više raditi."

Vinicius: 'Moja želja za pobjedom puno su veći od toga'

Viniciusa su u zaštitu stali brojni nogometaši, od Neymara do Pelea. Real je objavio da će tužiti agenta koji je izjavom pokrenuo aferu.

Vinicius je ovo iskoristio za obračun s brojnim rasistima koji ga napadaju. Snimio je video koji je u deset sati od objave na Instagramu izazvao preko tri milijuna reakcija.

"Sve dok je boja kože važnija od sjaja očiju, bit će rata. Imam tu frazu istetoviranu na svom tijelu, imam tu misao u glavi. To je stav i filozofija koju pokušavam koristiti u svom životu, ali moja želja za pobjedom, moj osmijeh i sjaj u očima su puno veći od toga. Ne možeš ni zamisliti.

Bio sam žrtva ksenofobije i rasizma u jednoj izjavi, ali ništa od toga nije počelo jučer. Prije nekoliko tjedan počeli su kriminalizirati moj ples. Ples koji nije moj.

'Neću prestati plesati'

To su plesovi za proslavu kulturne raznolikosti svijeta. Prihvati to, poštuj to. Neću stati, dolazim iz zemlje u kojoj je siromaštvo vrlo veliko, gdje ljudi nemaju pristup obrazovanju, i u mnogim slučajevima nemaju pristup hrani.

Obično ne odgovaram na javne kritike, napadnu me i ne odgovaram. Hvale me, a ja ne pričam. Ja radim, puno radim. Razvio sam aplikaciju koja pomaže obrazovanju djece u javnim školama bez ičije financijske pomoći, gradim školu. Učinit ću još više za obrazovanje, želim da sljedeće generacije budu spremne, kao i ja, za borbu protiv rasista i ksenofoba. Uvijek se trudim biti pofesionalac i uzoran građanin.

Neću prestati plesati, bilo u Sambadromu, Bernabeu ili bilo gdje drugdje", zaključio je Vinicius.