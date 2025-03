Gattuso priznao da je šokiran: 'Ne mogu to shvatiti, očito je u hrvatskoj kulturi'

U najvećem hrvatskom derbiju, dvoboju 24. kola HNL-a, na maksimirskom stadionu nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su odigrali 2-2 (1-1).

Trener Bijelih Gennaro Gattuso održao je poslije utakmicu konferenciju za medije i odgovarao na pitanja novinara.

"Jedna posebna utakmica, ni jedan derbi nije lagan. Dinamo je imao negativan niz prije ove utakmice. Primili smo dva gola iz naše dvije greške, sviđao mi se pristup. Mogli smo izaći s drukčijim rezultatom, mogli smo pobijediti. Bit će prvak onaj tko bude imao toplo srce i sretne noge", rekao je Gattuso pa odgovorio na pitanje o nedostatku kontinuiteta u igri njegove ekipe:

"Jako teško je igrati tako u ovoj ligi. Većina terena u ovoj ligi je apsurdna, ne može se igrati nogomet. Mnogi igrači trebaju iskustvo, Prpić je u prošloj utakmici napravio dvije greške, a ja na klupi imam iskusnog Eleza. Mogao sam ga staviti i poslati Prpića na hlađenje, ali nisam. I ja sam radio greške kao mlad igrač."

Komentirao je i obilnu prirotehniku BBB-a i Torcide koja je dva puta prekidala igru.

"Nikad i ne mogu shvatiti zašto se te baklje bacaju u teren, ali vidim da je to očito u hrvatskoj kulturi. Igrao sam milanske derbije i Old Firm, ali moram priznati da se osjeti rivalitet u ovim utakmicama, drago mi je što sam dio toga", istaknuo je pa za kraj odgovorio na pitanje o talijanskim trenerima Cannavaru i Copitteliju koji su u lošoj situaciji, a on je u "sivoj zoni":

"Nikad nitko nije siguran u Splitu, trebate tamo živjeti da vidite kako je biti trener Hajduka. Igrao sam pred brojnim navijačima i skupinama, ali nekad se probudim i teško mogu razumjeti gdje sam trenutno. Jako je velik pritisak, ali govorim si da budem jak. Jako je teško biti trener Hajduka, jedan od najtežih poslova u trenerskom svijetu."

