Real Madrid je u 20. kolu La Lige slavio u gradskom derbiju protiv Getafea 2:0 i tako ponovno preuzeo vrh tablice. Kraljevski klub sada ima dva boda više od drugoplasirane Girone, a oba gola za važnu pobjedu postigao je Joselu u 14. i 56. minuti.

Cijelu utakmicu za Real odigrao je nakon više od mjesec dana i Luka Modrić, a nakon utakmice ga je posebno istaknuo Carlo Ancelotti:

"Luka Modrić je bio savršen večeras, najbolji s loptom. Kontrolirao je cijelu utakmicu, bio je vrlo dobar." Ancelotti je potom dodao kako je Real odigrao sjajnu utakmicu te da je zadovoljan. Na kraju je istaknuo nekoliko imena: "Vinicius, Bellingham, Valverde, Modrić... Obožavam kako igraju i tu njihovu povezanost na terenu".

O Bellinghamu su se jutro nakon utakmice raspisali svjetski mediji, no ne iz pozitivnog razloga.

Nazvao Greenwooda silovateljem?

Bellingham je ove sezone najbolji igrač, a ujedno i najbolji strijelac Real Madrida, no izgledno je da bi Madriđani mogli odigrati nekoliko utakmica bez njega.

Mladi Englez je, kako se čini, nakon jednog od duela sa Masonom Greenwoodom sunarodnjaku dobacio "rapist", što na engleskom jeziku znači silovatelj.

Getafe je odmah nakon utakmice zatražio da delegat utakmice snimku uvrsti u izvještaj La Ligi, kako bi se Realova zvijezda promptno kaznila. Dokaže li mu se krivnja, Bellingham bi zasigurno propustio nekoliko utakmica Reala.

Podsjetimo, Greenwood je bivši igrač Manchester Uniteda, gdje se iz akademije probio do prve momčadi kao jedna od najvećih mladih zvijezda engleskog nogometa. Međutim, njegova djevojka i majka njihovog djeteta optužila ga je za seksualno zlostavljanje i nasilje, a on je odmah nakon toga uhićen te optužen za pokušaj silovanja, fizički napad i "kontrolirajuće ponašanje".

Do suđenja nije došlo jer su svjedoci odustali od davanja iskaza, a Getafe je prošlo ljeto odlučio Greenwoodu dati novu šansu. To se pokazalo kao puni pogodak jer on tamo briljira te je ove sezone postigao šest golova i namjestio dva, a spominjalo se da ga želi i Barcelona.

