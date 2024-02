Luka Modrić svojim je pogotkom protiv Seville podsjetio kakav je majstor i koliko je važan kotačić u momčadi Real Madrida. Još od nedjelje divi mu se cijeli nogometni svijet, a ''kraljevski klub'' na društvenim je mrežama objavio kompilaciju njegovih golova u dresu Reala.

''Don Luka Modrić. Užitak za pet čula'', stoji uz objavljenu kratku videokompilaciju Lukinih majstorija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalekometni udarci, lijevom ili desnom, u rašlje ili od vratnice, svaki je poseban na svoj način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modrić je imao 38 godina, pet mjeseci i 16 dana kada je zabio taj pogodak i još ga malo dijeli do toga da postane najstariji strijelac za Real.

Trenutno je Luka drugi na listi Realovih najstarijih strijelaca. Još je prije nekog vremena preskočio trećeg najstarijeg strijelca u povijsti Reala, legendarnog Alfreda di Stefana koji je zabio s 37 godina, 10 mjeseci i tri dana pa je sada ispred njega samo još jedna legenda Los Blancosa - Ferenc Puškaš koji je 1965. zabio Sevilli s 38 godina, sedam mjeseci i 19 dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Modrić je na korak do još jednog velikog rekorda i on je nešto lakše dohvatljiv. On, naime, može postati najstariji igrač koji je ikada zaigrao za Real. taj rekord drži Puškaš koji je zadnju utakmicu za Kraljeve odigrao u dobi od 38 godina, sedam mjeseci i 19 dana, kada je zabio i pogodak pa će Luka imati priliku u utakmici protiv Cadiza postaviti dva nestvarna rekorda i upisati se još dublje u povijest Reala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.