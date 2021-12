Belgijanac Eden Hazard (30) stigao je u Real Madrid 2019. godine iz engleskog Chelseaja za više od 100 milijuna eura i u Kraljevskom klubu trebao je zamijeniti Cristiana Ronalda, no mučile su ga česte ozljede i fizička nepripremljenost pa nikada nije nikada uspio pokazati igre zbog kojih je i stigao u Madrid.

Iako je igrao kad god je mogao, Hazard nije uspio pokazati sve što može pod vodstvom sada bivšeg trenera "Kraljeva" Zinedinea Zidanea, no ove sezone se vraća u formu i pod vodstvom Carla Ancelottija se počinje vraćati u formu zbog koje je Real za njega platio ogroman novac.

Nova šansa

Ancelotti je navodno oduševljen Hazardom i oduševljen je njegovim igrama.

Španjolski novinar Edu Aguirre objavio je da će mu Ancelotti sada dati još jednu priliku da pokaže što može.

Hazardova budućnost u Realu donedavno se nije činila pretjerano optimistična. Katalonski sport objavio je početkom studenog da će on sigurno napustiti Kraljevski klub u siječnju, no čini se da se to ipak neće dogoditi.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će ovaj Ancelottijev potez prihvatiti navijači Reala koji su već odavno izgubili strpljenje s Hazardom i zazivaju njegov odlazak iz kluba.