Španjolski velikan Real Madrid u utorak je objavio da je Carlo Ancelotti novi trener.

Talijan, koji je prethodno vodio Real između 2013. i 2015. godine i pritom osvojio Ligu prvaka, na klupi Kraljevskog kluba zamijenit će Zinedinea Zidanea, koji je to mjesto napustio prošli mjesec. Ancelotti će voditi Real sljedeće tri godine.

Desna ruka

To međutim, nije jedina vijest iz Kraljevskog kluba. Marca piše kako Talijan namjerava u stručni stožer dovesti Alvara Arbelou, koji bi mu trebao postati desna ruka. Umirovljeni španjolski branič igrao je za Real do 2009. do 2016. te je s klubom osvojio sve što je mogao.

A osim toga, stigla je vijest kako će Sergio Ramos definitivno otići poslije 16 godina u klubu. Onda Cero tvrdi da će napustiti Santiago Bernabeu u sljedećih nekoliko dana i da neće otići u tišini. Također, po španjolskim medijima mogu se pročitati i vijesti da bi klub trebali napustiti Isco i Varane, dok bi Hazard, Bale i Marcelo trebali ostati.