MOŽE I BEZ KAPETANA / Real i bez Modrića i najboljeg igrača lakoćom pobijedio i pobjegao Barci i Atleticu

Gosti su u prvoj akciji na utakmici došli do vodstva, a strijelac je bio Fabio Silva. No, do kraja dvoboja tresla se samo mreža Las Palmasa i to čak sedam puta, ali su Realu tri pogotka poništena zbog zaleđa