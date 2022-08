Espanyol je ugostio Real Madrid u posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 3. kola španjolskog nogometnog prvenstva, a dvoboj je završio pobjedom Madriđana od 3-1.

Aktualni prvak je dobro počeo utakmicu i već u 12. minuti poveo, kad je odličnom loptom Tchouameni poslužio Viniciusa Juniora, a brazilski napadač svladao domaćeg vratara Lecomtea. Espanyol je do izjednačenja stigao u 43. minuti. Joseluov prvi pokušaj iz kaznenog prostora Courtois je obranio, ali lopta se vratila domaćem napadaču koji je iz drugog pokušaja pogodio mrežu za 1-1.

Pobjedu Realu, kao i mnogo puta prije toga, donio je Karim Benzema u 88. minuti, kad je pravovremeno reagirao na odličan ubačaj Rodryga i s tri metara poslao loptu u mrežu pokraj nemoćnog vratara Lecomtea.

Modrić igrao manje od sat vremena

Vratar Espanyola je desetak minuta poslije zaradio crveni karton, zbog prekršaja na Ceballosu izvan kaznenog prostora, iako je glavni sudac Lopez prvo pokazao zaleđe i poništio pogodak Realu koji je postigao Rodrygo u nastavku akcije. No, pregledom situacije u ponovljenoj snimci, promijenio je svoju odluku.

Lecomtea je kao vratar zamijenio domaći kapetan i stoper Cabrera, a dvoboj je nastavljen slobodnim udarcem za Real sa 17 metara po sredini gola. Loptu je namjestio Benzema i poslao za Cabreru neobranjiv udarac u njemu bliži kut za konačnih 3-1.

Hrvatski reprezentativac i lider Reala, Luka Modrić bio je u početnoj postavi, a igrao je do 58. minute, kad ga je zamijenio Camavinga. Nažalost, Modrić nije odigrao baš najbolju utakmicu. Skupio je tek 55 dodira s loptom, kompletirao je 43/46 dodavanja, uzeo dva od dva duela na tlu, dao dvije duge lopte, jednom je centrirao uspješno i sedam puta gubio loptu. Što se tiče statistike, to je bilo to od njega.

Marca mu je pak dala samo jednu zvjezdicu, kao i AS, dok je na SofaScoreu zaradio nešto nižih 6.8 i bio je među slabije ocjenjenim igračima u ekipi.