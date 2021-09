Nogometaši Real Madrida nakon preokreta su s 2:1 pobijedili na gostovanju kod Valencije u petom kolu La Lige i preuzeli vodstvo na tablici.

Svi pogoci postignuti su u drugom poluvremenu.

Valencija je došla u vodstvo u 66. minuti golom Huga Dure, a rezultat 1:0 stajao je na semaforu do same završnice utakmice, kada je 'Kraljevski klub' stigao do velikog preokreta.

Prvo je u 86. minuti Vinicius Junior na asistenciju zabio za izjednačenje, a dvije minute nakon toga Brazilac je asistirao Karimu Benzemi za pobjednički pogodak.

Nestvaran niz

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je igrao za Real do 68. minute. Madridski klub je nakon ove pobjede bez poraza u 23 utakmice zaredom.

Luka Modrić

Na ljestvici vodi Real s 13 bodova, drugi je Atletico s 11, a treća Valencia s deset.