Real će se na ljeto nastojati riješiti francuske zvijezde? City već čeka svoju priliku

Sezona puna promjena u redovima Real Madrida dovela je do brojnih izazova za Carla Ancelottija koji nastoji pronaći optimalnu formulu za stabilnost u veznom redu. Jedan od igrača čiji se status često dovodio u pitanje bio je Aurelien Tchouameni. Njegove nesigurne izvedbe, kako u obrambenim zadacima, tako i u organizaciji igre, potaknule su nagađanja o mogućem odlasku, no u posljednjim mjesecima Francuz je uspio promijeniti tijek svoje priče i učvrstiti svoje mjesto u momčadi.

No, dok je Tchouameni popravio svoju poziciju, u prvi plan je iskočilo novo pitanje – status Eduarda Camavinge. Mladi francuski veznjak pod povećalom je javnosti, a u Madridu raste dojam da 22-godišnjak nije dosegnuo očekivanu razinu razvoja. Izostanak željenog napretka izazvao je zabrinutost unutar kluba, a spekulacije o njegovoj budućnosti postaju sve učestalije.

Britanski izvori prenose kako bi situaciju oko Camavinge mogao iskoristiti Manchester City. Engleski prvak već ima uspostavljene dobre odnose s agencijom CAA Stellar koja zastupa interese mladog Francuza, a istovremeno je imala ključnu ulogu u dovođenju Omara Marmousha u Premiership ove zime. Camavinga se sada spominje kao jedno od potencijalnih pojačanja za Guardiolu, iako je još uvijek neizvjesno hoće li se odlučiti na odlazak iz Madrida. Ako do toga dođe, očekuje se da bi više klubova pokazalo interes za njegov potpis.

Iako s Real Madridom ima ugovor koji traje do 2029. godine, u slučaju da klub odluči investirati u drugačiji profil igrača, prodaja bi mogla postati realna opcija. Pritom ni ozljede nisu išle u prilog Camavingi, koji je samo tijekom ove sezone već propustio 18 susreta. To se odrazilo i na njegovu minutažu, budući da je do sada upisao svega 1367 minuta u 25 nastupa, pri čemu je postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju. Hoće li se njegova situacija promijeniti u nadolazećem razdoblju, ostaje za vidjeti, no izvjesno je da se sve glasnije špekulira o mogućem transferu u Premier ligu.

