U susretu 31. kola SuperSport HNL-a Gorica i Hajduk su odigrali bez pogodaka 0-0. Bila je to utakmica u kojoj je Hajduk tražio bodove kako bi u što boljem raspoloženju dočekao nedjeljni derbi na Poljudu protiv Dinama, dok je Gorica tražila bodove spasa. Na koncu je završilo bez pobjednika, ali i bez golova. Gorica može biti tek nešto zadovoljnija jer je začelje prepustila Šibeniku, ali samo zbog razlike pogodaka.

Nakon 15 minuta bez većih uzbuđenja, u 16. minuti je sudac Zdenko Lovrić dosudio kazneni udarac za goste nakon što je Mlakarov ubačaj po zemlji pogodio Slavka Bralića u ruku. Međutim, Lovrić je nakon pregled VAR snimke promijenio odluku. Deset minuta kasnije Gorica je opasno zaprijetila nakon ubačaja iz kornera. Krešimir Krizmanić je iz blizine pucao, no Jan Mlakar je blokirao možda i siguran pogodak. U 28. minuti Gorica je pogodila i vratnicu, Josip Mitrović je pucao glavom, ali je pogodio okvir gola.

Uzvratio je Mlakar u 30. minuti, pucao je s vrha kaznenog prostora, ali preko gola. U 39. minuti vidjeli smo i najbolju Hajdukov pokušaj u prvom dijelu. Krovinović je pucao s više od 20 metara, ali je Ivan Banić obranio njegov udarac.

Hajduk je daleko bolje ušao u drugo poluvrijeme i Splićani su već u drugoj minuti nastavka mogli do prednosti, no Mlakar je pogodio vratnicu nakon prizemnog ubačaja s lijeve strane. Pet minuta kasnije Hajduk je imao još jednu sjajnu priliku. Marko Livaja je pobjegao domaćoj obrani, izašao ispred Banića i pucao, no vratar Gorice je sjajno reagirao. Vrlo blizu gola bio je i Yassine Benrahou u 70. minuti, no njegov udrac je završio pored gola.

Gorica je tek u 76. minuti prvi put konkretnije zaprijetila u nastavku, no udarac Kristijana Fućka je završio pored gola. Napadač Gorice je minutu kasnije imao još bolju priliku, ali je pucao pored gola. U 87. minuti iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora vrata Hajduka je pokušao ugroziti i Pršir, ali je pucao loše.

Dinamo sada ima 12 bodova više od Hajduka i remijem na Poljudu u nedjelju može osigurati novi naslov prvaka. Novi kiks Bijelih naravno nije najbolje sjeo navijačima, čije reakcije s društvenih mreža možete pročitati u nastavku:

"Hvala Leki što nam je omogućio da konačno na Poljudu doživimo proslavu naslova prvaka već ovu nedjelju, mjesec i pol prije kraja prvenstva.

Ok, prvak je Dinamo, ali Bože moj. Nećemo cjepidlačit."

"Nadam se što većem broju juniora protiv Dinama.Ionako djeca imaju više internacionalnog iskustva nego ovi nazovi igrači i treneri."

"Leko nije trener za Hajduk, igra nam je katastrofalna iz utakmice u utakmicu. Neka NITKO ne bude trener jer ovaj koji je sada na klupi ne donosi ništa."

"Imali smo šanse i šteta što nismo zabili.Ova naša dodavanja kroz sredinu u napad su opasnija za Hajduk nego protivnika. Nadam se da je danas Borevkoviću zadnja utakmica u Hajduku."