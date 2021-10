Trener Osijeka, Nenad Bjelica, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i dao je tom prilikom nekoliko izjava vezanih za incidente na utakmici s Hajdukom na Poljudu. Podsjetimo, na toj su ga utakmici navijači Hajduka žestoko vrijeđali i prijetili mu smrću, a on je odbio pružiti ruku treneru Hajduka, Jensu Gustafssonu.

Nakon što je odbio pozdraviti se sa Šveđaninom, Bjelici su torcidaši vikali "Bjelica Srbine, čakija ti ne gine'', a on je sada objasnio što se dogodilo između njega i trenera Hajduka.

''Tijekom utakmice bio je iznimno agresivan prema meni nakon moje reakcije koja nije imala veze s njim. Zbog toga sam svima na klupi dao ruku, osim njemu… Nakon utakmice s Hajdukom, trebao sam podnijeti izvještaj HNS-u, no nisam to napravio jer nemam nikakve koristi od toga da se Hajduk kazni. Nemam nikakvih problema ni s kim. Nije problem u Gustafssonu, mogao je s druge strane biti i Guardiola. Stvar je vrlo jednostavna, ako me poštuješ i ja ću tebe poštovati. Nema veze tko je s druge strane, predsjednica ili čistačica. S Hajdukom nemam problema, nazvali su me čelnici kluba. Ovo je valjda bio izolirani slučaj, lijepo mi je u Hrvatskoj. Ovo je moja domovina, druge nemam. Više me brine ona čakija nego samo vrijeđanje'', kazao je Bjelica.

Bjelica vjeruje da su ga možda napali navijači jer je pružio potporu suspendiranom sucu Ivanu Bebeku.

''To se valjda izgovara u afektu, jer su oni mislili da sam stao u obranu suca Bebeka. Ja nisam birao svoje roditelje, a da sam ih mogao birati, odabrao bih baš ovakve… Ali jako se ružne stvari događaju i u ložama gdje vodeći ljudi izgovaraju ružne stvari. Moramo krenuti od sebe i onda tek očekivati da navijači ne dogovaraju tučnjave. Sportski djelatnici moraju biti primjer ostalima'', rekao je Bjelica.