U derbiju skupine F, ali i večeri u Ligi prvaka, Newcastle United je deklasirao PSG sa 4-1.

Domaćin je poveo u 17. minuti nakon velike greške Marquinhosa koji je pogrešno dodao. Lopta je došla do Alexandera Isaka koji je pucao, no Gianluigi Donnarumma fantastično je obranio, međutim lopta se odbila do Miguela Almirona koji je pospremio odbijanac.

Korak bliže pobjedi engleski sastav je stigao u 39. minuti kada je Dan Burn glavom pogodio za 2-0. Sjajnu predstavu Newcastle je nastavio i u nastavku i već u 50. minuti bilo je 3-0, a zabio je Sean Longstaff.

Lucas Hernandez je vratio tračak nade Parižanima u 56. minuti, no pobjedu Newcastle Uniteda potvrdio je Fabian Schar sjajnim golom u 90. minuti.

A da stanje u klubu i nije baš najbolje pokazao je i sukob između dva suigrača PSG-a. Naime Marquinhos je žestoko reagirao na Vitinhu, prvo ga je verbalno napao, a onda ga je oštro odgurnuo.

A Marquinhos je ostao u dobrom sjećanju i navijačima Vatrenih budući da je u raspucavanju jedanaesteraca pogodio stativu i tako Hrvatskoj omogućio prolazak u polufinale.

PSG je tako drugoplasirani s tri boda, dok je vodeći Newcastle s četiri boda.

