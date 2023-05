Nogometaši Rangersa svladali su Celtic na svom Ibrox stadionu u utakmici 35. kola škotske Premier lige.

Todd Cantwell (5), John Souttar (34) i Fashion Sakala (70) bili su strijelci za drugoplasiranu momčad prvenstva koja je došla do prve pobjede u "Old Firmu" pod vodstvom trenera Michaela Bealea, a time i onemogućila Celtic da do naslov prvaka stigne s rekordnim brojem bodova.

Naime, Celtic je već prije ovog dvoboja i matematički osigurao naslov prvaka Škotske, ali je to mogao učiniti uz osvajanje 107 bodova, čime bi za jedan bod popravio rekord koji je postavio 2017.

Prilika za trostruku krunu

Rangers (85) je smanjio zaostatak za Celticom (95) na deset bodova tri kola prije kraja prvenstva.

Borne Barišića nije bilo u pobjedničkom sastavu zbog ozljede.

Celtic će u ovoj sezoni imati priliku osvojiti trostruku domaću krunu 3. lipnja, kad će u finalu Škotskog kupa igrati protiv drugoligaša Invernessa.