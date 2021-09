Započela je nova sezona Lige prvaka po skupinama, a u uvodnim utakmicama strijelci su bili hrvatski nogometaši. Sevilla i Red Bull Salzburg odigrali su bez pobjednika (1-1), s tim da su oba pogotka postignuta iz jedanaesteraca, oba u prvom poluvremenu koje je u svakom smislu bilo ludo.

Oba pogotka su postigli hrvatski nogometaši: Ivan Rakitić za Sevillu u 42. minuti te mladi hrvatski reprezentativac Luka Sučić u 21. minuti. No, dosuđena su još dva jedanaesterca, oba za austrijskog prvaka. Prvi put, u 13. minuti, nije ga realizirao Adeyemi, kao ni Sučić koji je u 37. minuti imao priliku povećati na 2:0.To je ujedno i prvi put u povijesti Lige prvaka da su na nekoj utakmici dosuđena četiri penala.

Potom je početkom drugog poluvremena Sevilla ostala s igračem manje (isključen je En-Nesyri u 50. minuti), ali takvo što gosti nisu uspjeli iskoristiti za osvajanje preostala dva boda iako je do kraja dvoboja Red Bull Salzburg bio bolji.

'Nikad se to nije dogodilo

Nakon utakmice izjavu za medije dao je Ivan Rakitić i bio je podosta ogorčen zbog suđenja.

"Ovo je jako neobična utakmica. Tri jedanaesterca imate dosuđena u korist suparnika, imate igrača manje 40 minuta… Morate biti zadovoljni bodom u takvoj situaciji. Čak smo bili bliži drugom golu od njih. Nedopustivo je napraviti tri penala u Ligi prvaka", rekao je Rakitić i onda kritizirao suca.

"Dobro smo otvorili utakmicu, a onda su oni došli do jednog penala. Pa drugog… Već treći je bio za umrijeti od smijeha. Danas smo srušili rekord. Četiri penala u 36 minuta. Nikad se to nije dogodilo. Teško je objasniti što se dogodilo. Činilo se da svaki put kad dođu do kaznenog prostora dobiju jedanaesterac", rekao je ogorčeni Rakitić.