U ljeto 2012. godine na klupu Tottenhama sjeo je Andre Villas-Boas. Portugalski stručnjak među Spurse je stigao ravno iz gradskog rivala Chelseaja, a po dolasku otpisao je jednog od ključnih igrača u momčadi. ''Ti si moj drugi broj 10'', poručio je Rafaelu Van der Vaartu, koji mu i dan danas nije oprostio te riječi.

Nizozemski veznjak pao je u drugi plan Portugalca koji je na njegovo mjesto doveo Gylfija Sigurdssona: ''Jasno mi je dao do znanja da me ne želi. Mislio je da je on bolji, stoga sam se ja htio vratiti u HSV.''

Van der Vaart nastavio je u ljutitom tonu, nije birao riječi: ''Imao sam dvije dobre godine i Villas-Boas mi prvog dana od dolaska u klub kaže: ''Ti si moj drugi broj 10''. Mogao sam ga tada ubiti. Pomislio sam da je obični ku*ac. To što je uradio bilo je bez presedana. Uvijek sam ga zvao wannabe Mourinhom. Zvučao je isto, kretao se isto. Glumio je Mourinha, a bio je obični ku*ac". Nisam ga mogao podnijeti, zaključio je Vaart.

Krajem prijelaznog roka tog ljeta, Nizozemac se u transferu vrijednom 13 milijuna eura vratio u HSV, a karijeru je okončao 2018. godine u dresu danskog Esbjerga.

