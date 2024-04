U susretu 31. kola HNL-a Hajduk je minimalnom 1-0 (1-0) pobjedom protiv Slavena Belupa u Koprivnici prekinuo negativan niz od pet uzastopnih poraza. Jedini pogodak na utakmici postigao je Trajkovski u 12. minuti, a Farmaceuti imaju za čime žaliti. Posebice za nedosuđenim kaznenim udarcem, a tu situaciju prokomentirao je i trener koprivničke momčadi Ivan Radeljić.

Igrala se 67. minuta kada je Miočev udarac rukom zaustavio Uremović: "Po meni čisti kazneni udarac. Opet imaju neko svoje tumačenje. Je ruka, nije ruka, je tijelo, nije tijelo... Pa jednom bi više trebalo to možda raščistiti. Lopta ide u gol, ako ju je dirao rukom, po meni je to jedanaesterac koji nije sviran za nas. Ne mogu se oteti dojmu da bi na drugoj strani to bio penal, to je moje najiskrenije mišljenje".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Patrik Kolarić je tu situaciju okarakterizirao kao nekažnjivom te je dosudio korner za Farmaceute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa